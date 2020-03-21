Яака Ааба назначили ответственным за закупку средств защиты вне медсистемы

Министр государственного управления Яак Ааб Фото: Liis Treimann

Руководящий чрезвычайным положением премьер-министр Юри Ратас назначил министра государственного управления Яака Ааба управляющим работ по чрезвычайному положению, который должен обеспечить наличие дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты вне системы здравоохранения и социальной опеки, сообщает пресс-служба правительства.

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Поскольку в Эстонии резко возросла потребность в средствах индивидуальной защиты, их запасом помимо медицинских работников необходимо обеспечить также других людей на первой линии реагирования, которые могут оказаться в непосредственном контакте с зараженными, также в них нуждаются социальные работники и сами представители групп риска. Руководить организацией этой работы назначили Яака Ааба.

«Назначение министра государственного управления координатором разумно, учитывая что централизованное определение потребностей и распределение средств является темой, объединяющей государство, местные самоуправления и частный сектор, - сказал премьер-министр Юри Ратас. – Эта проблема нуждается в быстром решении, руководить которым необходимо на политическом уровне".

Для предотвращения распространения вируса многие государства ввели пограничный контроль и ограничения на экспорт, поэтому возникли проблемы с поставками конкретных категорий товаров. «На сегодня Спасательный департамент с помощью четырех региональных спасательных центров собрал информацию о потребности в средствах индивидуальной защиты в местных самоуправлениях по всей Эстонии. Нам необходимо дополнительно собрать информацию о том, какие конкретно средства защиты кому нужны, организовать закупки и общение с поставщиками», - сказал министр государственного управления Яак Ааб.

Роль координатора министру поможет выполнять Государственный центр вспомогательных услуг.

Наличие необходимых средств дезинфекции и индивидуальной защиты, необходимых для функционирования системы здравоохранения, обеспечивает Департамент здоровья, с которым также сотрудничают.

Распоряжение правительства (на эстонском языке):