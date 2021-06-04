Кая Каллас: ограничения Финляндии не являются обоснованными
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас встретилась сегодня с послом Финляндии Тимо Кантола и выразила ему свою озабоченность действующими в Финляндии жесткими ограничениями для трудовой миграции. Об этом сообщила пресс-служба правительства.
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