dv.ee • 4 июня 2021 в 11:01
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Финляндия

Кая Каллас: ограничения Финляндии не являются обоснованными

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас.  Фото: Liis Treimann

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас встретилась сегодня с послом Финляндии Тимо Кантола и выразила ему свою озабоченность действующими в Финляндии жесткими ограничениями для трудовой миграции. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

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