Кая Каллас: ограничения Финляндии не являются обоснованными

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Фото: Liis Treimann

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас встретилась сегодня с послом Финляндии Тимо Кантола и выразила ему свою озабоченность действующими в Финляндии жесткими ограничениями для трудовой миграции. Об этом сообщила пресс-служба правительства.