dv.ee • 3 августа 2021 в 14:09
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Строительство

Новым руководителем Rail Baltic в Эстонии стал Прийт Саук

Бывший генеральный директор Департамента шоссейных дорог Прийт Саук стал новым руководителем эстонского филиала RB Rail AS - совместного предприятия трех стран Балтии по строительству международной железнодорожной магистрали Rail Baltic.

Прийт Саук (в центре)  Фото: Рауль Меэ

Прийт Саук проработал в строительной отрасли более 28 лет. Его послужной список включает, в числе прочего, работу в таких компаниях, как Tartu Maja AS, Estiko AS, Koger & Partnerid AS и YIT Ehitus AS, сообщает Äripäev.

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