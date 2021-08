Новым руководителем Rail Baltic в Эстонии стал Прийт Саук

Бывший генеральный директор Департамента шоссейных дорог Прийт Саук стал новым руководителем эстонского филиала RB Rail AS - совместного предприятия трех стран Балтии по строительству международной железнодорожной магистрали Rail Baltic.

Прийт Саук (в центре) Фото: Рауль Меэ

Прийт Саук проработал в строительной отрасли более 28 лет. Его послужной список включает, в числе прочего, работу в таких компаниях, как Tartu Maja AS, Estiko AS, Koger & Partnerid AS и YIT Ehitus AS, сообщает Äripäev.