Новым руководителем Rail Baltic в Эстонии стал Прийт Саук
Бывший генеральный директор Департамента шоссейных дорог Прийт Саук стал новым руководителем эстонского филиала RB Rail AS - совместного предприятия трех стран Балтии по строительству международной железнодорожной магистрали Rail Baltic.
Прийт Саук проработал в строительной отрасли более 28 лет. Его послужной список включает, в числе прочего, работу в таких компаниях, как Tartu Maja AS, Estiko AS, Koger & Partnerid AS и YIT Ehitus AS, сообщает Äripäev.
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