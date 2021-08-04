Эксперт: финны и шведы все реже покупают недвижимость в Эстонии

Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

В последнее десятилетие среди скупавших недвижимость в Эстонии иностранцев преобладали финны, шведы и россияне, однако сейчас наблюдается обратная тенденция, пишет rus.err.ee.

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«Если посмотреть не на годы, а на десятилетие назад, и сравнить с сегодняшней ситуацией, то будет видно, что иностранцы ликвидируют свои позиции на рынке и отказываются от эстонской недвижимости», - отмечает член правления паевого товарищества LVM Kinnisvara Ингмар Саксинг.

Если в каждом квартале 2011-го года финны и шведы покупали свыше 600 объектов, то сейчас этот показатель едва превышает 300.

«Следующее поколение финнов в возрасте 40-50 лет предпочитают, скорее, азиатские страны, а также близкие или дальние западноевропейские государства: Португалию, Испанию», - объясняет Саксинг.

Не последнюю роль сыграл и резкий скачок цен на эстонском рынке: «Да, теперь уже нет большой разницы со стоимостью недвижимости в курортных районах стран Старой Европы, а где-то она даже дешевле. При этом условия для жизни там более благоприятные».