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6 сентября 2021 в 14:00 Поделиться:









Министр юстиции пообещала поднять вопрос о правильном формировании бюджета

Марис Лаури. Фото: Raul Mee

Министр юстиции Марис Лаури, исполняющая обязанности министра финансов, пообещала в понедельник на заседании специальной комиссии парламента по контролю за государственным бюджетом, что поднимет в правительстве вопрос о внесении ясности в составление государственного бюджета, пишет rus.err.ee.

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"Как министр юстиции я готова поднять этот вопрос, но как этот процесс пойдет в дальнейшем, будет зависеть от возвращающегося министра финансов", - сказала Лаури на заседании специальной комиссии.

По словам Лаури, она говорила на эту тему с министром финансов Кейт Пентус-Розиманнус еще весной: "Однако со своей стороны я обязательно сделаю все возможное, чтобы процесс формирования бюджета стал лучше и понятнее".

На специальном публичном веб-заседании специальная комиссия по контролю за государственным бюджетом обсудила правильность бухгалтерского отчета за 2020 год и законность сделок, на недостатки которых указал недавний отчет Государственного контроля.