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    Рийгикогу: Эстония не должна попасть в аналогичную с Литвой ситуацию

    Министр внутренних дел Кристиан Яани.Фото: Liis Treimann

    Комиссия Рийгикогу по государственной обороне обсудила влияние нелегального миграционного давления со стороны Беларуси на Литву и Латвию. Участники заседания пришли к мнению, что Эстония должна учиться на опыте соседей: необходимо усилить свою готовность к предотвращению возможной нелегальной миграции, сообщает пресс-служба парламента.

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