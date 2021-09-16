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    Опрос: жители Таллинна и Ида-Вирумаа наиболее уязвимы для банковских мошенников

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    Исследование Norstat, проведенное по заказу Союза банков Эстонии, показывает, что жители Таллинна и Северо-Восточной Эстонии наиболее подвержены банковскому или инвестиционному мошенничеству. Меньше всего приходилось общаться с мошенниками жителям Западной Эстонии.

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    Результаты опроса, проведенного в рамках информационной кампании Союза банков против телефонного мошенничества «Нет, спасибо!», показывают, что жители Таллинна и Северо-Восточной Эстонии наиболее часто подвергались инвестиционному и банковскому мошенничеству. В обоих случаях об этом заявили 28% респондентов, что на 5% выше среднего по Эстонии (23%). Аналогичная тенденция наблюдалась и со знакомыми, поскольку и в Таллинне 22%, и в Северо-Восточной Эстонии 19% респондентов заявили, что кто-то из их круга знакомых столкнулся с мошенничеством. По всей Эстонии то же самое сказали 13% респондентов. Тем не менее, жители Западной Эстонии наименее подвержены мошенничеству, 13% из них лично общались с мошенниками, а 12% слышали о подобных случаях от своих друзей.
    По словам Катрин Талихярм, исполнительного директора Союза банков, также значительно различается от региона к региону информированность людей о телефонном мошенничестве. «Например, при сравнении количества людей в разных регионах, получивших информацию о мошенничестве из СМИ, обнаружились довольно большие различия. В то время как 78% и 68% респондентов в Центральной Эстонии и Таллинне слышали о мошенничестве через средства массовой информации, в Северо-Восточной Эстонии эта цифра составила только 55%. В среднем по Эстонии этот показатель составляет 69%», - сказал Талихярм.
    Участников опроса также попросили оценить десять различных признаков опасности, а затем ответить, вызывают ли какие-либо из них подозрения. К ним относятся, например, запрос ПИН-кода, звонок с иностранного телефонного номера, навязчивый стиль общения и другие.
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    Хотя запрос ПИН-кода вызвал сомнения в среднем у 9 человек из 10 по всем регионам, респондентов меньше всего беспокоила обещаемая мошенниками фантастически высокая доходность инвестиций. В этом отношении наиболее скептически настроены жители Северной и Центральной Эстонии (73% и 76%), а наиболее доверчивыми оказались жители Южной Эстонии (58%). Средний показатель среди всех респондентов составил 65%. Северо-Восточная Эстония также отличалась от всех других регионов в определении знаков опасности. В то время как в среднем по Эстонии 66% и 70% респондентов считали подозрительными повторные звонки и незнание имени, в Северо-Восточной Эстонии эти показатели составляли соответственно 56% и 58%.
    Цель информационной кампании Союза банков «Нет, спасибо!» - помочь людям распознать звонки мошенников и не потерять свои деньги. Кампания фокусируется на двух наиболее распространенных типах телефонного мошенничества: якобы «банковские звонки» и инвестиционное мошенничество.

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