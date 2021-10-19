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    Исследование: предприниматели обеспокоены ростом затрат на рабочую силу

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    Проблема квалифицированной рабочей силы стала одним из самых тревожных моментов для предприятий во всех странах Балтии, следует из опроса SEB.

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