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26 октября 2021 в 13:47 Поделиться:









Сирье Потисепп: 35 центов за литр молока – это ненормально, прибыль снизилась на 40%

Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

Глава Союза предприятий пищевой промышленности Сирье Потисепп отмечает, что при наблюдаемом сейчас росте цен на сырье и другие производственные ресурсы, производителям продуктов питания не остается ничего иного, кроме как повысить цены.

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Резкое подорожание сырья и энергоносителей вынуждает пищевую промышленность повышать отпускные цены своей продукции. В частности, о планах повысить цены сообщили мясопереработчики и крупнейший в Эстонии производитель напитков. Комментируя тему дня портала Stolitsa.ee, глава Союза предприятий пищевой промышленности Сирье Потисепп назвала основные трудности, с которыми в последнее время столкнулись пищевики:

«Затраты производителей продуктов питания за короткое время резко выросли. Цены на электроэнергию выросли в среднем в 2,5 раза, рост цен на топливо все видят на заправках почти каждый день, газ подорожал в 3-4 раза, упаковка – на 30 процентов (если вообще удается ее достать). Зарплаты в нашем секторе, по статистике, выросли на 10 процентов, сырье подорожало на 30 процентов и, видимо, подорожает еще.

Были краткосрочные периоды, когда тот или иной компонент затрат возрастал и этот рост предприятия покрывали сами, но, когда растут практически все расходы, что сейчас и происходит, возможности производить продукты питания по прежним ценам не видно. Никто и никогда не хочет повышать цены просто так, но сейчас другой возможности не видно.

В цепи поставок пищевая промышленность находится между сельхозпроизводителями и предприятиями торговли. Фермеры также столкнулись с ростом цен на вводимые ресурсы (электричество, топливо, газ, корма) и хотят более справедливой цены на сырье. В то же время с начала года в торговле вспыхнула ценовая война – какой магазин сумеет предложить более низкие цены.

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Это ставит производителей продуктов питания в ситуацию, когда они не могут платить за сырье больше, поскольку торговые предприятия местами продают продукты по искусственно заниженным ценам.

Будем честны, 29 центов за литр молока, как совсем недавно предлагалось в одной рекламной кампании, или даже 35 центов – не нормальная цена для продукта, в производство которого вложено много труда.

Мы находимся в ситуации, когда прибыль за полтора года снизилась более чем на 40 процентов, и это очень серьезная проблема. Если предприятиям пищевой промышленности придется продавать продукцию по цене ниже себестоимости, они не смогут инвестировать в производство, платить людям более высокие зарплаты. И в долгосрочной перспективе продолжать производство станет невозможно.

В Эстонии еще не было резкого повышения цен на продукты питания, хотя различные аналитики начали говорить о большом росте цен и предсказывать его уже в начале весны. Но тогда еще не было известно, каким будет урожай зерна. А поскольку зерно является основой производства продуктов питания, из-за жаркого, даже засушливого лета урожай оказался меньше и цена, соответственно, выше.

Когда дорожают электричество и топливо (что и произошло!), дорожают все товары и услуги. И сегодня как раз и подорожали почти все услуги и товары, кроме продуктов питания. В прошлом году вообще была дефляция, то есть, цены упали.

При таком большом и быстром росте цен на сырье я не вижу для предприятий иного пути, кроме как повысить цены на свою продукцию. Насколько, когда и на какие именно товары, этого я не могу сказать или спрогнозировать, поскольку это зависит от конкретного продукта, производителя и от его возможностей. Никто не хочет повышать цены просто так, для этого должна быть причина, и предприятия делают все возможное для того, чтобы цены на продукты питания все же оставались для потребителей доступными».