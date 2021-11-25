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dv.ee

25 ноября 2021 в 7:02 Поделиться:









Объемы строительства в третьем квартале превысили миллиард евро

По данным Департамента статистики, в третьем квартале нынешнего года объемы строительства на местном рынке увеличились на 16% (с учетом зарубежных объектов - на 15%), превысив 1 млрд евро.

По итогам первых трех кварталов 2021 года строительный рынок находится в лучшем положении, чем в 2019 году. Фото: Андрас Кралла

Эстонские строительные компании построили различных объектов на 1047 млн евро, из них зданий построено на 713 млн евро и прочих сооружений – на 334 млн евро, информирует в распространенном пресс-релизе Департамент статистики.