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dv.ee

12 декабря 2021 в 8:40 Поделиться:









Eesti Energia выведет на рынок более гибкие многотарифные сетевые пакеты

Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

С 1 марта 2022 года концерн Eesti Energia выведет на рынок более гибкие многотарифные пакеты, где стоимость сетевых услуг будет больше зависеть от времени, когда потребитель использует электроэнергию, пишет rus.err.ee.

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Перенося потребление на время вне пиковой нагрузки и управляя своим потреблением, клиенты смогут снизить свои счета за электроэнергию, сообщает Eesti Energia.

Кроме того, с 1 марта 2022 года концерн изменит тарифную ставку сетевой платы в среднем на 3% из-за увеличения не зависящих от Elektrilevi исходных цен. Самый большой фактор - это цена на электроэнергию, которая выросла на 61% и от которой зависит расход электроэнергии, необходимой для работы электросети.

Многотарифные пакеты и более гибкое ценообразование на сетевую услугу - это часть стратегии Elektrilevi по поддержке зеленого переворота.