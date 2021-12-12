  • Поделиться:

    Eesti Energia выведет на рынок более гибкие многотарифные сетевые пакеты

    Иллюстративное фото.Фото: Andras Kralla

    С 1 марта 2022 года концерн Eesti Energia выведет на рынок более гибкие многотарифные пакеты, где стоимость сетевых услуг будет больше зависеть от времени, когда потребитель использует электроэнергию, пишет rus.err.ee.

    Читайте также
    8 декабря 2021
    Стоит ли сейчас менять договор электроснабжения с биржевого на фиксированный?
    Перенося потребление на время вне пиковой нагрузки и управляя своим потреблением, клиенты смогут снизить свои счета за электроэнергию, сообщает Eesti Energia.
    Кроме того, с 1 марта 2022 года концерн изменит тарифную ставку сетевой платы в среднем на 3% из-за увеличения не зависящих от Elektrilevi исходных цен. Самый большой фактор - это цена на электроэнергию, которая выросла на 61% и от которой зависит расход электроэнергии, необходимой для работы электросети.
    Многотарифные пакеты и более гибкое ценообразование на сетевую услугу - это часть стратегии Elektrilevi по поддержке зеленого переворота.

    Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:

    Поделиться:
  • Самое читаемое
Статьи по теме

Промышленник: стоимость чипа выросла с 2,5 евро до 75 евро за штуку
«Рынок недвижимости находится в самом оживленном состоянии за последние пять лет»
Toila SPA: на праздники к нам будут приезжать по 100 российских туристов в день
Инвестор
Подписка на акции TextMagic превысила предложение в 19,8 раза
В ходе подписки на акции TextMagic 15 410 инвесторов подписались почти на 10 миллионов акций на сумму 49,5 миллиона евро. Таким образом подписка превысила предложение в 19,8 раза.
В ходе подписки на акции TextMagic 15 410 инвесторов подписались почти на 10 миллионов акций на сумму 49,5 миллиона евро. Таким образом подписка превысила предложение в 19,8 раза.
Все новости для инвесторов
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Эпоха Меркель завершилась. Что дальше?
Завершение эпохи Ангелы Меркель – это гораздо больше, чем окончание какого-то периода времени и отнюдь не только для Германии, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
Завершение эпохи Ангелы Меркель – это гораздо больше, чем окончание какого-то периода времени и отнюдь не только для Германии, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
Все мнения
Эпицентр
Глава HANZA Mechanics: настоящий кризис для многих компаний еще впереди
Время настоящего кризиса и проверки на прочность для многих эстонский компаний, вероятно, еще впереди, считает Эмёке Согенбитс, глава балтийского кластера предприятий HANZA Mechanics.
Время настоящего кризиса и проверки на прочность для многих эстонский компаний, вероятно, еще впереди, считает Эмёке Согенбитс, глава балтийского кластера предприятий HANZA Mechanics.
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: Илон сказал - Маск сделал
В конце прошлой недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
В конце прошлой недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение