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dv.ee

16 декабря 2021 в 11:19 Поделиться:









Планируемый законопроект упростит наём иностранных работников

Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

Министр предпринимательства и информационных технологий Андрес Сутть надеется, что почти разработанный проект Закона об иностранцах снизит требования к заработной плате ведущих зарубежных специалистов и позволит краткосрочным сотрудникам по истечении срока действия годовой визы получать на несколько лет вид на жительство, пишет rus.err.ee.

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На данный момент закон гласит, что в качестве ведущего специалиста получит вид на жительство тот человек, которому выплачивают зарплату в два раза выше средней зарплаты по Эстонии.

По мнению министра, эти рамки нужно упразднить: «Если говорить, например, о 1,5-кратной средней заработной плате, это означает, что брутто-зарплата иностранного работника за один месяц составляет 2200-2300 евро, т.е. можно было бы говорить о сотнях и даже нескольких тысячах ведущих специалистов в год».

Согласно второму предложению Суття, по истечении срока действия визы иностранный работник мог бы получить двухлетний вид на жительство - при условии, что этот человек и его работодатель до этого были законопослушными.

Кроме того, министр считает, что для стартапов необходимо упростить условия найма иностранцев.