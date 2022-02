В Нарве может появиться завод по обогащению сланцевой золы за 250 млн евро

Эстонский проект по обогащению сланцевой золы выбран для Климатической конференции в Глазго

Проект по обогащению сланцевой золы, разработанный в Эстонии экологической компанией Ragn Sells, на следующей неделе будет представлен на Всемирной климатической конференции COP26 в Глазго в четырех различных программах – Европейского Союза, Международной торговой палаты, стран Северной Европы и глобальной климатической организации We Don´t Have Time, сообщает пресс-служба Ragn Sells AS.