США выделят Украине 350 млн долларов на военные нужды
Президент США Джо Байден одобрил немедленное выделение властям Украины дополнительной помощи в размере 350 млн долларов, сообщает Reuters.
Президент США Джо Байден.Фото: VALENTYN OGIRENKO, Reuters/Scanpix
В поручении Байдена Госдепартаменту говорится, что эти средства будут направлены на поддержку обороноспособности Украины, пишет Reuters
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Планировалось, что вопрос о выделении дополнительной помощи сначала рассмотрит Конгресс, однако Белый дом решил не ждать.
Ранее администрация США запросила у Конгресса дополнительно 6,4 млрд долларов на оказание помощи Украине и ряду стран Восточной Европы, а также на расходы американского министерства обороны.
На днях правительство Украины обратилось с просьбой к Международному валютному фонду (МВФ) предоставить экстренное финансирование в связи с военным вторжением России на территорию страны.
Незадолго до этого о своей готовности предоставить Украине ссуду на сумму до 500 млн долларов объявило правительство Великобритании.
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