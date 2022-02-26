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26 февраля 2022 в 9:22 Поделиться:









США выделят Украине 350 млн долларов на военные нужды

Президент США Джо Байден одобрил немедленное выделение властям Украины дополнительной помощи в размере 350 млн долларов, сообщает Reuters.

Президент США Джо Байден. Фото: VALENTYN OGIRENKO, Reuters/Scanpix

В поручении Байдена Госдепартаменту говорится, что эти средства будут направлены на поддержку обороноспособности Украины, пишет Reuters

Планировалось, что вопрос о выделении дополнительной помощи сначала рассмотрит Конгресс, однако Белый дом решил не ждать.

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Ранее администрация США запросила у Конгресса дополнительно 6,4 млрд долларов на оказание помощи Украине и ряду стран Восточной Европы, а также на расходы американского министерства обороны.

На днях правительство Украины обратилось с просьбой к Международному валютному фонду (МВФ) предоставить экстренное финансирование в связи с военным вторжением России на территорию страны.

Незадолго до этого о своей готовности предоставить Украине ссуду на сумму до 500 млн долларов объявило правительство Великобритании.