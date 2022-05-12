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12 мая 2022 в 10:19 Поделиться:









«Сбербанк» отказался от покупки российского бизнеса «Стокманн»

Таллиннский ТЦ сети Stockmann. Фото: Liis Treimann

«Сбербанк» отказался от покупки российского бизнеса финской сети универмагов «Стокманн» — гендиректор «Стокманна» Геннадий Левкин и представитель «Сбера» подтвердили информацию, уточнив, что сделка была отменена по обоюдной договоренности сторон.

Соглашение о намерениях по совместному развитию fashion-сегмента, в рамках которого 100% доли в компании «Стокманн» должны были перейти структурам госбанка в первой половине 2022 года, «Сбер» и владелец российского «Стокманна» Яков Панченко подписали в январе.

Сумму готовящейся сделки стороны не разглашали, однако Forbes со ссылкой на экспертов оценивал весь операционный бизнес сети в 1-1,5 млрд рублей, пишет « Коммерсантъ ».

Собеседник издания в инвесткругах указывает, что причиной срыва сделки могли стать западные санкции в отношении «Сбербанка».

Сейчас под вывеской «Стокманн» работает 12 магазинов в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Мурманске.