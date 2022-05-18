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18 мая 2022 в 8:57 Поделиться:









Швеция и Финляндия подали заявки на членство в НАТО, Турция выдвинула свои условия

Посол Финляндии в НАТО Клаус Корхонен, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и посол Швеции в НАТО Аксель Вернхофф. Фото: Scanpix

Швеция и Финляндия подали официальную заявку на вступление в НАТО – утром в среду, 18 мая, послы двух государств передали необходимые документы генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу в штаб-квартире альянса в Брюсселе.

Причиной решения Швеции и Финляндии, ранее проводивших политику военного нейтралитета, является угроза безопасности, возникшая на фоне военной агрессии РФ в отношении Украины. Заявку двух государств теперь рассмотрит Совет НАТО, состоящий из представителей 30 государств альянса, пишет DW

Президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Санна Марин назвали решение вступить в НАТО историческим событием и началом новой эры: «Все изменилось с нападением России на Украину, и я лично думаю, что, оставаясь в одиночестве, мы больше не можем полагаться на мирное будущее рядом с Россией».

В свою очередь премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что решение вступить в Североатлантический альянс является «историческим изменением в политике безопасности страны»: «Швеции нужны формальные гарантии безопасности, связанные с членством в НАТО».

Принятие новых членов должно быть единогласно одобрено всеми государствами, входящими в НАТО, однако Турция выступила против.

Власти Турции взамен на согласие на членство Швеции и Финляндии в НАТО требуют, в частности, отмены европейскими странами ограничений на экспорт оружия, а также отмены санкций США за приобретенные российские системы С-400, передает « Интерфакс » со ссылкой на Bloomberg.

По словам неназванных турецких официальных лиц, Анкара настаивает на том, что Швеция и Финляндия должны «признать ее обеспокоенности, связанные с курдскими военизированными образованиями, как находящимися в Турции, так и в Сирии и Ираке». Они отмечают, что, помимо признания «Рабочей партии Курдистана» террористической, необходимо сделать то же самое и со всеми связанными с ней организациями.

Кроме того, Турция требует, чтобы Швеция и Финляндия вместе с рядом других европейских стран «положила конец ограничениям на экспорт оружия, которые они ввели против Турции после ее вторжения в Сирию в 2019 году для того, чтобы оттеснить от границы курдские «Отряды народной самообороны».

Согласно данным Bloomberg, среди других требований – включение в программу по производству американских истребителей F-35, из которой Анкару исключили после приобретения российских систем С-400.