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    Минфин США заблокировал России валютные платежи по госдолгу

    Министерство финансов США объявило, что не собирается продлять лицензию, благодаря которой Россия до сих пор могла производить выплаты по собственному госдолгу в валюте, сообщает Bloomberg.

    27 мая подходит срок купонных выплат по двум выпускам российских еврооблигаций с погашением в 2026 и 2036 годах.Фото: NARONG SANGNAK, EPA
    Срок действия лицензии американского Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) истек сегодня ночью, напоминает Bloomberg.

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