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    Великобритания ввела новые санкции против России

    Британское правительство объявило о новых санкциях в отношении России: в частности, вводится запрет на поставки авиатоплива, а также других товаров и технологий, связанных с нефтепереработкой.

    Отныне в Россию запрещено поставлять банкноты фунтов стерлингов.Фото: Leonhard Foeger, Reuters/Scanpix
    Кроме того, отныне запрещено поставлять в Россию фунты стерлингов и банкноты стран Евросоюза, находящиеся в обращении на территории Соединенного Королевства, говорится в пресс-релизе британского правительства.

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