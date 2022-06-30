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    На завершение строительных объектов государству требуется еще 150-200 млн евро

    По оценке Эстонского союза предпринимателей в сфере строительства (EEEL), уже заключенные строительные договора в этом году подорожают на 15-20%, что для государства означает дополнительные расходы в размере 150-200 млн евро. Фото иллюстративное. Фото: Andras Kralla

    По оценке строителей, стоимость государственных строительных работ из-за войны в Украине выросла на сотни миллионов евро, пишет Äripäev.

    По оценке Эстонского союза предпринимателей в сфере строительства (EEEL), уже заключенные строительные договора в этом году подорожают на 15-20%, что для государства означает дополнительные расходы в размере 150-200 млн евро.
    Министерства и другие государственные заказчики, такие как муниципалитеты и Riigi Kinnisvara, пытаются покрыть рост цен за счет имеющихся средств, поскольку в принятом в мае допбюджете дополнительных денег выделено не было.
    Только обоснованные случаи
    По данным союза, строительные компании обратились к заказчикам с просьбой покрыть чрезвычайные расходы, однако 91% предпринимателей, принявших участие в опросе, не получили помощи. В направленном министрам обращении члены союза обращают внимание на то, что строительная отрасль обеспечивает работой почти 60 тысяч человек и напоминают о предыдущем кризисе 2008-2010 годов, когда объемы строительства упали на 45% и более 40% работников отрасли потеряли работу.
    В то же время директор по развитию недвижимости Riigi Kinnisvara (RKAS) Михкель Мягер утверждает, что рост цен, а также другие связанные с кризисом факторы, такие как трудности с поставками и нехватка рабочей силы, были критичными и оказывают влияние на строительный сектор уже более трех лет. Он добавляет, что компенсировать рост цен по уже заключенным контрактам можно только с обоснованных случаях.
    Одним из таких случаев стало строительство Нарвской гимназии. По словам главы Ehitustrust Кайдо Сомелара, рост цен на материалы и товары оказался значительным, но в какой-то степени с RKAS была достигнута договоренность.
    С муниципалитетами ситуация обстоит хуже, говорит Сомелар: «Обычно говорят, что рост цен – это проблема и риск застройщика».
    Он поясняет, что если материалы дорожают на 5-10% в год, то это является разумным повышением цен и предприниматели никогда не требовали его компенсации. Если же рост цен доходит до 100% или сырья вовсе нет, то это уже сложно назвать разумным.
    Ситуация улучшилась
    Сколько именно денег уйдет у министерств и местных самоуправлений на компенсацию роста цен, Министерство финансов сказать не смогло, поскольку правительство пока не подтвердило получение дополнительного финансирования и перенаправление средств.
    Последний раз вопрос о росте цен на строительство обсуждался в правительстве в начале апреле. На тот момент у RKAS был заключен 21 договор, максимальный рост цен по которым оценивался в 87 млн евро.
    Мягер поясняет, что по сравнению с весной ситуация улучшилась: «На сегодняшний день строительные компании уже нашли альтернативные решения по замене стройматериалов в цепочках поставок, и рост цен оценивается в несколько меньшую сумму, в пределах 50-60 млн евро».
    В новых госзакупках RKAS присутствует индексирование стоимости работ, которое зависит от изменения цен на строительство.
    За чей счет покрывается рост цен госзкакупок? Директор по развитию недвижимости Riigi Kinnisvara Михкель Мягер рассказывает, что это зависит от самого проекта: например, подорожание строительства государственных гимназий покрывается из бюджета Министерства образования и науки. Есть и проекты, где рост цен RKAS приходится покрывать из собственного бюджета.

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