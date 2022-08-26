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Алексей Шишкин

26 августа 2022 в 10:07 Поделиться:









184-й день войны в Украине: горит лес у Запорожской АЭС, в тылу войск РФ уничтожено 7 складов боеприпасов

Мужчина осматривает разрушенный российским обстрелом центр занятости в Дергачах, Харьковская область. Фото: VYACHESLAV MADIYEVSKYY, Reuters/Scanpix

Идет 184-й день полномасштабного вторжения России в Украину. Главное, что случилось к полудню 26 августа.

крупном уроне, нанесенном армии вторжения за минувшие сутки – уничтожено около 400 человек и несколько десятков единиц техники, в том числе 7 танков. Генеральный штаб Украины сообщил за минувшие сутки – уничтожено около 400 человек и несколько десятков единиц техники, в том числе 7 танков.

По данным руководства ВСУ, единственным направлением, на котором армия вторжения пытается сейчас вести активные штурмовые и наступательные действия, остается донецкое. «На донецком направлении противник не прекращает попыток вести штурмовые и наступательные действия. Продолжает концентрировать усилия на районах Бахмута и Авдеевки», – рассказал спикер Генштаба Александр Штупун. На прочих направлениях российские войска ограничиваются артиллерийскими обстрелами, а на славянском и южнобугском перешли в оборону, стремясь не допустить контрнаступательных действий со стороны Украины.

активно обстреливали Днепропетровскую область. «От вражеского огня пострадали три района – Никопольский, Синельниковский и Криворожский. Никопольский район российская армия обстреляла 5 раз за ночь – из "Градов" и тяжелой артиллерии. В Никополе повреждены с десяток частных домов, школа и санаторий. Перебита линия электропередач. До 1000 никопольчан остались без света. Электрики уже чинят сеть», Российские войска ночью. «От вражеского огня пострадали три района – Никопольский, Синельниковский и Криворожский. Никопольский район российская армия обстреляла 5 раз за ночь – из "Градов" и тяжелой артиллерии. В Никополе повреждены с десяток частных домов, школа и санаторий. Перебита линия электропередач. До 1000 никопольчан остались без света. Электрики уже чинят сеть», – заявил председатель Днепропетровской областной государственной администрации Валентин Резниченко.

уничтожили семь складов с боеприпасами войск РФ, об этом За нынешнюю неделю украинские военные, об этом рассказала во время телемарафона глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк: «Склады с боеприпасами являются одними из приоритетных целей нашей артиллерии, в том числе и авиационных ударов, поскольку это запасы, которые враг планировал бы использовать против наших подразделений. Несмотря на то, что они пытаются рассредоточивать эти запасы, поскольку уже почувствовали, что наши удары достаточно точечные и абсолютно прицельные, мы все же находим места новой дислокации и уничтожаем их». Гуменюк полагает, что до конца недели статистика по уничтоженной инфраструктуре армии вторжения еще увеличится.

районе Запорожской АЭС горят леса, об этом, со ссылкой на назначенного Россией члена «Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области» Владимира Рогова , об этом, со ссылкой на назначенного Россией члена «Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области» Владимира Рогова пишет российское государственное агентство РИА Новости. Накануне вечером станция была отрезана от энергетической системы Украины после того, как обстрелами были повреждены три из четырех идущих к станции ЛЭП. Российская и украинская стороны объявили в обстрелах друг друга.

«Указ президента России Владимира Путина от 25 августа об увеличении численности российских вооруженных сил с января 2023 года вряд ли создаст значительную боевую мощь в ближайшем будущем и указывает на то, что Путин вряд ли в ближайшее время отдаст приказ о массовой мобилизации», – полагают в вашингтонском Институте изучения войны (ISW). Аналитики делают вывод, что Кремль вряд ли сможет создать достаточно сил, чтобы достичь численности войск в 1 150 000 солдат, как это предусмотрено указом, такой большой армия РФ не была никогда в истории.

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попытках насильственной «русификации» граждан Украины во временно подконтрольных России областях. Так, в Запорожской области оккупационные власти заблокировали социальные выплаты пенсионерам и льготникам со стороны Украины, а единственным условием для выплат от России является получение паспорта России. В Херсоне распространяется дезинформация о том, что учителя якобы желают с 1 сентября вести занятия по российской, а не украинской программе. В Донецкой области приоритет при заселении в уцелевшие дома отдается российским строителям, а не местным жителям и так далее. В Центре по противодействию дезинформации при СНБО Украины говорят во временно подконтрольных России областях. Так, в Запорожской области оккупационные власти заблокировали социальные выплаты пенсионерам и льготникам со стороны Украины, а единственным условием для выплат от России является получение паспорта России. В Херсоне распространяется дезинформация о том, что учителя якобы желают с 1 сентября вести занятия по российской, а не украинской программе. В Донецкой области приоритет при заселении в уцелевшие дома отдается российским строителям, а не местным жителям и так далее.

Владимир Путин и Сергей Шойгу лишили постов как минимум шестерых российских генералов именно за неспособность форсированного продвижения войск вторжения вперед. В Британской военной разведке назвали «преднамеренной дезинформацией» прозвучавшие на саммите Шанхайской организации сотрудничества слова российского министра обороны Сергея Шойгу о том, что Россия снижает темпы наступления, чтобы избежать потерь среди мирного населения. По информации британских экспертов,

Кроме того, продолжающиеся удары по гражданской инфраструктуре также не добавляют заявлениям Кремля достоверности. «В день выступления Шойгу российская баллистическая ракета малой дальности "Искандер" поразила поезд на станции Чаплино, в результате чего, как сообщается, погибли по меньшей мере двое детей. Это подчеркивает готовность России нанести побочный ущерб, когда она увидит военное преимущество в нанесении ракетных или артиллерийских ударов», – отмечает британская сторона.

погибли 377 детей, еще более 700 получили ранения разной степени, цифры С начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля в странеразной степени, цифры приводит украинская Генпрокуратура. Больше всего детей пострадало в Донецкой, Харьковской, Киевской, Черниговской, Николаевской, Луганской, Херсонской и Запорожской областях. В ведомстве подчеркивают, что речь только о поименном списке, и число пострадавших несовершеннолетних может быть существенно больше.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что организация «очень очень близка» к успешной организации визита на оккупированную Россией Запорожскую АЭС. Ожидается, что поездка международных экспертов на атомную станцию может состояться в последние дни августа или начале сентября. Ранее Гросси лично вызвался ее возглавить.