Эстонские автовладельцы могут заправляться российским топливом, не подозревая об этом

Несмотря на санкции на импорт российских нефтепродуктов, вероятно, что многие эстонские автовладельцы заправляются российским топливом, пишет Ärileht.

В июне Евросоюз запретил импорт сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России. Однако компании, чья деятельность сильно зависит от бизнеса с Россией, могли ходатайствовать о переходном периоде или о временном исключении, согласно которому импорт сырой нефти может продолжаться до 5 декабря, а импорт нефтепродуктов в Европейский Союз – до 5 февраля следующего года.

Несмотря на то, что еще в феврале крупные розничные продавцы топлива в Эстонии заявили, что не будут продавать российское топливо, его импорт продолжал расти вплоть до введения санкций.

По словам директора по продажам Circle K Раймо Вахтрика, вполне вероятно, что российское топливо попадает и на внутренний рынок Эстонии: «Насколько нам известно, бензин и дизельное топливо, произведенные в России, также потребляются на внутреннем рынке Эстонии».

Право на импорт топлива есть у 12 эстонских компаний. Шестеро из них являются членами Эстонского союза топливных фирм и уверяют, что ничего не везут из России.

В Эстонский союз топливных фирм входят Alexela AS, Jetoil AS, Neste Eesti AS, Olerex Terminal AS, ORLEN Eesti OÜ, Saare Kütus AS, SGS Eesti AS, Circle K Eesti AS, Olerex AS, Tartu Terminal AS и Tallinna Terminal AS.