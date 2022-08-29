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    Эстонские автовладельцы могут заправляться российским топливом, не подозревая об этом

    Несмотря на то, что еще в феврале крупные розничные продавцы топлива в Эстонии заявили, что не будут продавать российское топливо, его импорт продолжал расти вплоть до введения санкций. Фото: Shutterstock

    Несмотря на санкции на импорт российских нефтепродуктов, вероятно, что многие эстонские автовладельцы заправляются российским топливом, пишет Ärileht.

    В июне Евросоюз запретил импорт сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России. Однако компании, чья деятельность сильно зависит от бизнеса с Россией, могли ходатайствовать о переходном периоде или о временном исключении, согласно которому импорт сырой нефти может продолжаться до 5 декабря, а импорт нефтепродуктов в Европейский Союз – до 5 февраля следующего года.
    Несмотря на то, что еще в феврале крупные розничные продавцы топлива в Эстонии заявили, что не будут продавать российское топливо, его импорт продолжал расти вплоть до введения санкций.
    По словам директора по продажам Circle K Раймо Вахтрика, вполне вероятно, что российское топливо попадает и на внутренний рынок Эстонии: «Насколько нам известно, бензин и дизельное топливо, произведенные в России, также потребляются на внутреннем рынке Эстонии».
    Право на импорт топлива есть у 12 эстонских компаний. Шестеро из них являются членами Эстонского союза топливных фирм и уверяют, что ничего не везут из России.

    В Эстонский союз топливных фирм входят Alexela AS, Jetoil AS, Neste Eesti AS, Olerex Terminal AS, ORLEN Eesti OÜ, Saare Kütus AS, SGS Eesti AS, Circle K Eesti AS, Olerex AS, Tartu Terminal AS и Tallinna Terminal AS.

    Информация о продавцах, которые все еще ведут бизнес с Россией, является закрытой. В МИДе сообщили, что поскольку исключениями из санкций могут воспользоваться все страны-члены ЕС, то логично, что так же могут поступать и эстонские компании.
    Список компаний, которые ходатайствовали об исключении из санкций, МИД направил Европейской комиссии, однако там подчеркнули, что эта информация – коммерческая тайна.
    В Налогово-таможенном департаменте пояснили, что единственный способ узнать, закупает ли компания нефтепродукты из России – обратиться напрямую к ней, но отвечать на этот вопрос продавец не обязан. Сам департамент следует принципам защиты налоговой тайны и не разглашает запрашиваемую информацию.
    В связи с этим Эстонский союз топливных фирм вынес предложение обязать продавцов указывать страну происхождения топлива, однако Министерство финансов отвергло эту идею. Несмотря на то, что в документах даже есть соответствующая графа (заполнение которой сейчас является добровольным – ред.), в минфине пояснили, что для принудительного указания страны происхождения топлива необходимо внести изменения в закон Евросоюза. Проверка достоверности информации также привела бы к неоправданно высоким затратам и административному бремени, добавили в министерстве.
    Что происходит с поступающим из России топливом?
    Объемы импорта дизельного топлива из России увеличивались каждый месяц в этом году вплоть до мая. Если в январе из России было импортировано 1205 тонн дизельного топлива, то в мае эта цифра выросли до более чем 11 000 тонн. В июне, в связи с введенными санкциями, объемы импорта снизились до почти 5000 тонн.
    Circle K отмечает, что импортированное из России топливо, вероятно, поступило в розничную продажу в Эстонии. В компании считают, что платить акцизный сбор за экспортируемое топливо было бы неразумно, поэтому логично, что топливо потребляется в Эстонии.
    Эстонский союз топливных фирм придерживается другой точки зрения. Так, в ассоциацию входят все крупные розничные продавцы топлива в Эстонии, которые подтвердили, что не продают российское топливо. В союзе признают, что поскольку государство никак не проверяет происхождение топлива, есть риск того, что российские нефтепродукты могут попасть на оптовый рынок через более мелких дистрибьюторов. Однако, по данным ассоциации, большая часть российского топлива проходит через Эстонию транзитом (или вывозится на реэкспорт). Часть его попадает на корабли в качестве бункерного топлива.

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