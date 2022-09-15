Новости

dv.ee

15 сентября 2022 в 11:37 Поделиться:









Средства для выплаты российских пенсий до сих пор не поступили в Эстонию

Российские пенсии в этом месяце вовремя не пришли. Фото: Andras Kralla

Из-за того, что платеж от Российской Федерации не был получен, 4061 человек в Эстонии ожидает начисления пенсии от РФ. Эстония выполнила возложенные на нее международным договором обязательства и своевременно перевела со своей стороны деньги, сообщает Департамент социального страхования.

Эстонская Республика и Российская Федерация заключили между собой договор о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения. Согласно договору, Департамент перечисляет пенсию проживающим в Эстонии людям, которым назначена пенсия в Российской Федерации, после того, как будут получены денежные средства от другой стороны.

К сегодняшнему дню деньги для выплаты пенсий в третьем квартале от Пенсионного фонда РФ получены не были.

Некоторым все же удалось получить российскую пенсию. Департамент социального страхования поясняет, что военным пенсионерам пенсию за выслугу лет, назначенную по другим законодательным актам, выплачивает отдел социального обеспечения при посольстве Российской Федерации в Эстонской Республике. Департамент социального страхования же выплачивает пенсии лицам, которым они назначены в рамках Договора между Эстонской Республикой и Российской Федерацией о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения от 14.07.2011 за отработанный стаж на территории России Пенсионным фондом РФ.

Пенсии за третий квартал должны были быть перечислены клиентам 10 сентября. В Департамент социального страхования обращаются обеспокоенные клиенты, которых проинформировали, что будто Эстония не принимает платежи из России. Это не так. Как только денежные средства от Российской Федерации поступят, пенсионные выплаты будут произведены при первой возможности.

Люди, которых задержка с выплатой затрагивает больше всего, могут обратиться в местные самоуправления с ходатайством о прожиточном пособии, если у него или его семьи после уплаты расходов на жилье на руках остается сумма ниже прожиточного минимума (200 евро).

Если общая сумма пенсий, назначенных в России и Эстонии, получается ниже ставки народной пенсии (275,34 евро), человек может обратиться в Департамент социального страхования с ходатайством о доплате этой разницы. Условием для подачи ходатайства является то, что человек должен достичь возраста выхода на пенсию по старости, который в этом году составляет 64 года и 3 месяца.

По данным за второй квартал, 83% получателей российской пенсии получали пенсию и от Эстонии (3330 человек). Средняя сумма их пенсий составляла 519 евро. 17% получали пенсию только от Российской Федерации (677 человек), средняя сумма этих пенсий составила 79 евро. В сентябре пенсия РФ за третий квартал должна быть выплачена в Эстонии 4061 человеку.

Департамент социального страхования успешно передал списки и перечислил денежные средства Пенсионному фонду РФ для выплаты пенсий эстонским пенсионерам, которые проживают на территории Российской Федерации. Если Пенсионному фонду Российской Федерации в течение оговоренного договором срока (до конца сентября) не удастся перечислить средства Департаменту социального страхования, Эстонская Республика не перенимает на себя обязательства по выплате пенсий, назначенных в Российской Федерации.