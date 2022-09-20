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    Ragn-Sells планирует использовать побочный продукт сланцевой золы в качестве удобрения

    Проект завода по обогащению сланцевой золы.Фото: Ragn-Sells

    Компания Ragn-Sells, строящая в Нарве завод по обогащению сланцевой золы, планирует использовать побочные продукты будущего завода в качестве удобрения, сообщается в пресс-релизе.

    Сланцевая зола, на протяжении десятилетий становящаяся побочным продуктом производства электроэнергии в Ида-Вирумаа, не является для фермеров чем-то новым в качестве альтернативы удобрениям. Интерес к известкованию полей сланцевой золой в последнее время возрос, поскольку цены на удобрения и их доступность стали глобальной проблемой.
    По словам менеджера по продажам проекта Ragn-Sells OSA Лаури Лаанемяэ, уникальное решение компании может сделать сланцевую золу более полезной для фермеров: «Наша главная цель – отделить от золы кальций и получить из него карбонат кальция. Однако при отделении кальция от золы также образуется побочный продукт, содержащий необходимые для хорошего урожая питательные вещества, такие как магний, калий и сера. В сумме их на тонну больше, чем в необогащенной сланцевой золе. Испытания только начинаются, но, по нашим расчетам, этот материал полезен для полей и привлекателен для фермеров, так как помогает регулировать кислотность почвы, а также его можно использовать для добавления в почву большего количества ценных повышающих плодородие питательных веществ. Для распределения на полях будет доступна фракция, подходящая как для роторных, так и для дисковых сеялок».
    Заведующий кафедрой почвоведения Эстонского университета естественных наук Алар Астовер отмечает, что свойства сланцевой золы в качестве удобрения давно изучаются в Эстонии: «Характеристики побочного продукта переработки сланцевой золы по новому методу и его действие в качестве удобрения нуждаются в новых подтверждениях как в лаборатории, так и в полевых условиях. С этой целью в Университете естественных наук мы в лабораторных условиях начинаем эксперименты с разными почвами, а весной поставим опыты и в уличных условиях. Это поможет оценить воздействие на окружающую среду, а также агрономическую и экономическую эффективность нового удобрения».
    В августе Ragn-Sells подала в нарвский городской совет заявку на инициирование детальной планировки, на основании которого в 2025 году начнет работу демонстрационный завод по обогащению сланцевой золы. Основной завод будет запущен в 2028 году.
    Завод сможет перерабатывать более одного миллиона тонн сланцевой золы и ежегодно связывать 250 000 тонн CO2, позволяя производить порядка 500 000 тонн сверхчистого карбоната кальция. С помощью данного решения отходы превращаются в новое сырье, которое можно использовать для производства красок, оконных рам, напольных покрытий, бумаги, лекарств и многого другого. Будет создано до 100 прямых и 400 косвенных рабочих мест.
    Для проекта обогащения сланцевой золы Ragn-Sells учредила дочернее предприятие RS OSA Projekt OÜ и уже инвестировала в проект почти 2 миллиона евро. Партнерами проекта являются Тартуский университет, TalTech, Eesti Energia, EAS, Archimedes, а также международные компании Tarkett и Gealan.

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