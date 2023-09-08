    В Эстонии замедлился рост спроса на новые автомобили

    За первые 8 месяцев 2023 года эстонские покупатели приобрели уже 186 новеньких автомобилей Tesla. Для сравнения, за тот же период в 2022 году было куплено всего 7 таких электрокаров.Фото: Andres Haabu

    В Эстонии в августе вновь увеличились продажи новых легковых автомобилей, хотя темп роста был скромнее, чем в предыдущие месяцы, сообщила Ассоциация компаний по продаже и обслуживанию автомобилей (AMTEL).

    В августе самой популярной автомобильной маркой была Toyota (262 проданных новых легковых автомобиля), за ней следовали Škoda (245) и Audi (201). В тройку лидеров вошли Toyota RAV4 (92), Škoda Octavia (82) и Toyota Corolla (60).
    По данным AMTEL, всего в августе в Эстонии было продано 1768 новых легковых автомобилей, что на 2,3% больше прошлогоднего показателя продаж. Всего за восемь месяцев эстонские автодилеры отгрузили покупателям не менее 15 721 нового автомобиля, что на 9,4% больше, чем за тот же период прошлого года.
    В августе наибольшую долю среди всех проданных достигли продажи гибридных автомобилей (46,6%), которые впервые превысили продажи бензиновых автомобилей (35,1%). В августе было продано 124 электромобиля, их доля от общего объема продаж выросла до 7%. Всего в этом году было продано 887 новых электромобилей.
    Продажи коммерческих автомобилей в августе также выросли, их приобрели 427 клиентов, или на 1,9% больше, чем в августе прошлого года. Больше всего в этом сегменте машин в августе продала Toyota (80 автомобилей), за ней следуют Peugeot (55) и Ford (47). В сегменте грузовых автомобилей наибольшего успеха добилась Scania: было продано 36 грузовиков.

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