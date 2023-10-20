Цены на произведенные в Германии промышленные товары резко упали
Цены на товары, произведенные в Германии, никогда еще не падали так быстро. Фото: DPA/Scanpix
Цены на произведенные в Германии промышленные товары падают резкими темпами.
Статистическое агентство Германии сообщило, что цены немецких производителей на промышленную продукцию в сентябре упали на 14,7 процента в годовом исчислении. На это повлияла более дешевая электроэнергия. Без учета энергоносителей цены производителей Германии выросли на 0,8 процента в годовом исчислении.
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