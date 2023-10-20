Цены на произведенные в Германии промышленные товары резко упали

Пауэлл предостерегает от дальнейшего повышения ставок

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл дал понять, что центральный банк может сохранить процентные ставки стабильными на своем следующем заседании. В то же время он предупредил – инфляция остается слишком высокой, и если экономика продолжит расти неожиданно быстрыми темпами, в будущем стоит ожидать нового повышения ставок.

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл дал понять, что центральный банк может сохранить процентные ставки стабильными на своем следующем заседании. В то же время он предупредил – инфляция остается слишком высокой, и если экономика продолжит расти неожиданно быстрыми темпами, в будущем стоит ожидать нового повышения ставок.