    Цены на произведенные в Германии промышленные товары резко упали

    Цены на товары, произведенные в Германии, никогда еще не падали так быстро. Фото: DPA/Scanpix

    Цены на произведенные в Германии промышленные товары падают резкими темпами.

    Статистическое агентство Германии сообщило, что цены немецких производителей на промышленную продукцию в сентябре упали на 14,7 процента в годовом исчислении. На это повлияла более дешевая электроэнергия. Без учета энергоносителей цены производителей Германии выросли на 0,8 процента в годовом исчислении.

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