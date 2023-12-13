    ФРС неожиданно порадовала

    Здание ФРС в Вашингтоне, США. Фото: Reuters/Scanpix

    Федеральная резервная система США третий раз подряд оставляет процентную ставку без изменения, сохраняя ее на уровне 5,25-5,5%. Однако впервые с марта 2021 года было отмечено, что дальнейшего повышения ставок не планируется. Более того, впервые было сказано об их понижении.

    Нынешнего самого высокого уровня за 22 года процентная ставка США достигла в июне этого года и с тех пор не менялась. По словам представителей ФРС, они занимают сейчас наблюдательную позицию, чтобы оценить, насколько ставка, которая уже находится на достаточно cдерживающем уровне, способствует замедлению экономической активности и, как результат, замедлению инфляционного роста. Тем не менее представители ФРС до сих настаивали, что какие-либо спекуляции о снижении ставок преждевременны.

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