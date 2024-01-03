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dv.ee

3 января 2024 в 13:01









В Латвии задержан подозреваемый в шпионаже в пользу России

Флаг Латвии. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

20 декабря минувшего года Служба госбезопасности (VDD) Латвии задержала подозреваемого в шпионаже в пользу Росcии мужчину – гражданина этой страны, сообщает Rus.LSM.lv.

Согласно полученной в ходе расследования информации, мужчина собирал и передавал российским спецслужбам сведения о критической инфраструктуре и латвийских военных объектах. Он также оказывал другие виды поддержки, обеспечивая деятельность, направленную против Латвии.

В Риге и окрестностях проведены уголовно-процессуальные действия на пяти связанных с задержанным объектах, изъято большое количество носителей информации и документов.

К подозреваемому гражданину РФ применена мера пресечения в виде лишения свободы.