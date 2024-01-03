В Латвии задержан подозреваемый в шпионаже в пользу России
Флаг Латвии. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock
20 декабря минувшего года Служба госбезопасности (VDD) Латвии задержала подозреваемого в шпионаже в пользу Росcии мужчину – гражданина этой страны, сообщает Rus.LSM.lv.
Согласно полученной в ходе расследования информации, мужчина собирал и передавал российским спецслужбам сведения о критической инфраструктуре и латвийских военных объектах. Он также оказывал другие виды поддержки, обеспечивая деятельность, направленную против Латвии.
В Риге и окрестностях проведены уголовно-процессуальные действия на пяти связанных с задержанным объектах, изъято большое количество носителей информации и документов.
К подозреваемому гражданину РФ применена мера пресечения в виде лишения свободы.
Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!