    Литва не намерена отказываться от продукции Viči. Эксперт: это моральное банкротство

    Один из известных продуктов «Vičiūnų grupė» – крабовые палочки. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

    После того, как Украина в четверг добавила предприятие «Vičiūnų grupė» (продает продукцию под брендом VIČI – прим. ред.) в список международных спонсоров войны, менеджеры литовских торговых сетей заявили, что не намерены отказываться от продукции этого предприятия. Прибыль «Vičiūnų grupė» в Литве за последний год только выросла, передает LRT.

    В программе телевидения LRT «Svarbi valanda» лектор Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета Симас Челутка выразил удивление таким равнодушием общества:
    «Этот вопрос особенно чувствителен в Литве, которая является одним из крупнейших сторонников Украины. Поэтому вполне естественно, что нам следует делать, пожалуй, больше остальных. Некоторые крупные мировые компании смогли гораздо быстрее вывести свои подразделения из России, а этот хозяйственный субъект не смог этого сделать».
    Челутка говорит, что это не только юридический, но и моральный вопрос.
    «По всем этическим системам то, что сейчас происходит, это просто недоразумение и моральное банкротство. Это даже незаконно, потому что незаконно поддерживать российский военный бюджет. Людям не хватает смелости отказаться от какой-то краткосрочной прибыли, сделать это ради справедливого решения», – считает он.
    Челутка видит проблему и в обществе – у него моральные дилеммы не стоят на первом месте, что показывает 13-процентное увеличение прибыли «Vičiūnų grupė» в Литве за последние годы.
    Напомним, что «Vičiūnų grupė» пока не продала свой завод в городе Советск Калининградской области, и он по-прежнему продолжает работать.
    Мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис неоднократно заявлял, что предприятие постепенно уходит с российского рынка и ищет покупателя для своего завода.
    Чистая прибыль «Vičiūnų grupė» в России в 2022 году составила 24,87 млн. евро, то есть в несколько раз больше, чем в 2021 году.

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