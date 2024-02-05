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dv.ee

5 февраля 2024 в 8:31









Минэкономики предлагает резко смягчить правила ввоза иностранных работников

Министр экономики и информационных технологий Тийт Рийсало предлагает начать обсуждение квот, установленных еще в 1990 году. Фото: Andras Kralla

Министр экономики Тийт Рийсало (Eesti 200) вынес на обсуждение идею многократного смягчения квот на привлечение иностранных работников, о котором давно просят предприниматели, в МВД считают, что квоту стоит оставить на прежнем уровне.

По словам главы Центрального союза работодателей Эстонии Арто Ааса, из-за старения населения и низкой рождаемости в Эстонии на рынке труда с каждым годом становится на несколько тысяч человек меньше, по мнению Ааса, без иностранных работников стране не удастся даже поддерживать нынешний уровень благосостояния, при этом в Эстонии действуют одни из самых жестких в ЕС правил привлечения рабсилы.

Летнее исследование OSKA также выявило нехватку рабочей силы в машиностроении, металлообрабатывающей и электронной промышленности, передает Rus.ERR , прежде всего заметна нехватка инженеров.

По оценке министра экономики и информационных технологий Тийта Рийсало (Eesti 200), Эстония нуждается в широкой дискуссии о привлечении иностранной рабочей силы, поскольку существующая иммиграционная квота в 0,1% населения (1300 человек), установленная в 1990 году, не отвечает потребностям национальной экономики, по оценке работодателей, с которой согласен и сам Рийсало, квоту стоило бы поднять в 3-4 раза.

На прошлой неделе Рийсало обсуждал вопросы трудовой миграции с министром внутренних дел Лаури Ляэнеметсом (Социал-демократическая партия), однако глава МВД не считает увеличение квоты необходимой мерой, при этом в ходе переговоров по бюджетной стратегии была создана рабочая группа по рабочей силе во главе с министром экономики, которая продолжит обсуждение вопроса в правительстве.