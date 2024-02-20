    Ошибка в системе при подаче декларации увеличила сумму, облагаемую налогом, на порядок

    К разным сделкам пришлось применять разную ставку налога, от чего в системе возник сбой.Фото: Liis Treimann

    Изменения в налоговом законодательстве порой приводят к курьезным ситуациям: так, фирма, подававшая декларацию, была немало удивлена, когда в электронной системе Налогового департамента облагаемые налогом примерно 76 500 евро превратились в сумму свыше полумиллиона.

    По словам разработчика бухгалтерского программного обеспечения и владельца Infotec ERPSystem Андрея Соколова, бухгалтерам и разработчикам в 2024 году пришлось обновить свое программное обеспечение, поскольку из-за повышения налога с оборота НТД теперь должен обрабатывать две разные цифры: сумму сделок, облагаемых по прежней ставке налога (20%), и сумму сделок, к которым применяется новая ставка (22%).
    Как свидетельствует Соколов, это привело к ошибке в системе. Бухгалтеры могут при декларировании налога загрузить в систему файл из бухгалтерской программы, и сайт Налогово-таможенного департамента автоматически на основе этого файла заполнит форму декларации. Один из клиентов Соколова загрузил в систему XML-файл, согласно которому сумма сделок, облагаемых налогом с оборота в 22%, составляла 76 452,32 евро.
    Система электронного НТД неправильно обработала этот файл, и в форму «Облагаемые по ставке 22% операции и сделки» подставила сумму 593 000,45 евро. К счастью, это было лишь автозаполнение формы: у клиента была возможность увидеть ошибку, исправить цифру и изменить ее на правильную.
    По словам Соколова, эта ошибка была быстро исправлена. Однако, по его мнению, тот факт, что эта ошибка возникла, а также то, что серверы Налогового департамента были в какой-то момент перегружены, является достаточным поводом, чтобы сдвинуть крайний срок подачи деклараций по налогу с оборота с 20 на 29 февраля.
    Налогово-таможенный департамент так не считает.
    «Если у разработчика программного обеспечения есть какие-то проблемы с подачей данных или же он видит ошибки в электронной системе Налогово-таможенного департамента, то мы ожидаем, что он быстро нас проинформирует, и мы сможем их исправить. На данный момент мы обработали 61 000 деклараций, и никто с этой проблемой в НТД не обращался», – сказала специалист по связям с общественностью Налогово-таможенного департамента Керту Лаадога.

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