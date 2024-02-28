Новости

dv.ee

28 февраля 2024 в 9:43









Еврокомиссия объяснила, как работает принцип No Russia

Компании ЕС должны проверять контрагентов по экспорту. Фото: Joris Van Ostaeyen, Scanpix

Экспортеры из стран ЕС не должны продавать санкционные товары клиентам из третьих стран, пока те не подпишут отказ от реэкспорта в Россию, пояснила Еврокомиссия.

Компании из Евросоюза, поставляющие товары на экспорт, должны отказывать в поставках чувствительных подсанкционных товаров контрагентам, если те не готовы включать в экспортно-импортные контракты оговорку No Russia, запрещающую реэкспорт этих товаров в Россию, на такое свежее пояснение Еврокомиссии обратил внимание РБК.

Если пункт был включен в контракт, а потом покупатель его нарушил, то поставщик из ЕС должен наказать его, например, разорвав контракт или потребовав выплатить неустойку, пишет ЕК.

Товары, при вывозе которых за пределы ЕС нужно прописывать такую оговорку:

- летательные аппараты, космические аппараты и их части (группа 88 товарной внешнеторговой номенклатуры);

- определенные авиационные товары из других групп (в том числе авиационные двигатели внутреннего сгорания, турбовинтовые двигатели, шины для использования на воздушных судах, антенные отражатели, накладки тормозных колодок);

- авиационное топливо;

- боевое стрелковое оружие;

- товары двойного назначения и «продвинутые технологические товары, использующиеся в российских оружейных системах», которые, по данным Евросоюза, применяются в местах боевых действий в Украине или важны для разработки, производства и использования таких российских систем (в том числе микросхемы, цифровые камеры, диоды, транзисторы, подшипники, осциллографы и т.д.), следует из информации на сайте Совета Европы.

С декабря 2023 года действует новый пункт санкций, который распространяется на экспортеров ЕС и по контракту запрещает реэкспорт в Россию и реэкспорт для использования в России ограниченного количества товаров при продаже, поставке, передаче или экспорте в третью страну за исключением стран-партнеров.