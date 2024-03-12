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dv.ee

12 марта 2024 в 13:51









Эстония начнет штрафовать владельцев автомобилей с российскими номерами

По данным Департамента транспорта, в прошлом году в Эстонии на учет были поставлены 83 автомобиля из России. Фото: Shutterstock

Эстония потребовала от владельцев автомобилей с российскими номерными знаками перерегистрировать свои транспортные средства в Эстонии не позднее 13 марта, в противном случае им грозит штраф в размере до 400 евро.

Требование о перерегистрации связано за запретом на въезд в Эстонию автомобилей с российскими номерами, который вступил в силу 13 сентября прошлого года и предполагал шестимесячный переходный период, пишет rus.err.ee.

«Полицейские будут обращать внимание на автомобили с российскими номерами. Если автомобиль не перерегистрирован, то это нарушение, которое наказывается штрафом в размере до 100 штрафных единиц, или 400 евро», – сообщил майор полиции Андрес Кирсинг из Департамента полиции и погранохраны.

Он пояснил, что отсутствие регистрации является нарушением статьи 203 Закона о дорожном движении, в которой говорится о вождении не зарегистрированного или не прошедшего перерегистрацию транспортного средства.

Предпосылкой перерегистрации транспортных средств из третьих стран является выданная Налогово-таможенным департаментом таможенная декларация с отметкой «товар освобожден», с которой следует обратиться в бюро обслуживания Департамента транспорта и пройти предрегистрационный контроль, пояснил глава бюро дорожного движения Департамента транспорта Мяртен Сурва.