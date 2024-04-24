McDonald's ищет на лето 150 сотрудников. Планируется и рост зарплат

Как купить недвижимость в Испании. Проблемы, о которых обычно не говорят

Принимая решение о покупке недвижимости в Испании, необходимо точно знать, почему, зачем и как проходит этот процесс. Журналисты Äripäev собрали рекомендации от людей, которые прошли этот путь, и узнали многое, о чем ранее не говорилось.

Принимая решение о покупке недвижимости в Испании, необходимо точно знать, почему, зачем и как проходит этот процесс. Журналисты Äripäev собрали рекомендации от людей, которые прошли этот путь, и узнали многое, о чем ранее не говорилось.