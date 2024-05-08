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dv.ee

8 мая 2024 в 11:30









Предприниматели опасаются, что их задушат бюрократией

Снимок иллюстративный. Фото: Raul Mee

В ближайшие годы, помимо крупных компаний, тысячам малых и средних предприятий, вероятно, придется начать оценивать свое экологическое, социальное и управленческое воздействие. Мелкие предприниматели опасаются, что многократно возросшая административная нагрузка может «задушить» ряд компаний, пишет Rus.ERR.

Некоторые крупные компании уже с этого года должны проводить мониторинг важных экологических, социальных и управленческих последствий своей деятельности. Например, в приложении к отчету за хозяйственный год они должны представить обзор того, сколько парниковых газов выбрасывает компания, как она обращается с отходами или как обеспечивает равное обращение с работниками.

Если с 2024 года это обязательство распространилось только на крупные биржевые и финансовые компании, то со следующего года заполнять отчет об устойчивом развитии должны будут и другие крупные предприятия, а за 2026 год – все остальные компании, котирующиеся на фондовой бирже и более мелкие кредитные учреждения.