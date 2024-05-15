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dv.ee

15 мая 2024 в 7:54









Вырклаэв: правительство не планирует заморозку пенсий

Министр финансов Март Вырклаэв. Фото: Andras Kralla

Министр финансов Март Вырклаэв отверг утверждения о наличии у правительства планов по заморозке или сокращению пенсий, о которых сообщила газета Eesti Ekspress.

«Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что правительство не обсуждает заморозку или сокращение пенсий. Пенсии в Эстонии значительно выросли, особенно в последние два года, но и ОЭСР, и МВФ отмечают, что пенсионеры остаются в наиболее уязвимом положении с точки зрения доходов», – написал Вырклаэв во вторник вечером в соцсетях, передает rus.err.ee.

«Я разработал план экономии для обсуждения в коалиции и правительстве, чтобы улучшить состояние государственных финансов, – добавил министр финансов от Партии реформ. – Он включает в себя трудные меры экономии, но с таким расчетом, чтобы пенсии остались незатронутыми. У людей должно сохраниться чувство безопасности и уверенности в будущем».

Издание Eesti Ekspress сообщило во вторник, что, по имеющимся у него сведениям, в правительстве обсуждается план, который, как минимум, предусматривает отказ от индексации пенсий.