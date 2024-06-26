    Новым генеральным секретарем НАТО станет Марк Рютте

    Марк Рютте вступит в должность генерального секретаря НАТО 1 октября 2024 года.Фото: Zhao Dingzhe, Scanpix

    Нидерландский политик Марк Рютте станет новым генеральным секретарем НАТО и сменит на этом посту норвежца Йенса Столтенберга. В среду, 26 июня, Североатлантический альянс официально назначил Рютте новым руководителем, после того как было получено согласие всех стран-участниц, пишет DW.

    Столтенберг, покидающий организацию после 10-летнего руководства, приветствовал решение союзников и заявил, что «оставляет НАТО в надежных руках». Комментируя в соцсети X это назначение, он назвал 57-летнего преемника настоящим приверженцем трансатлантического сотрудничества, сильным лидером и посредником в достижении консенсусов.
    В свою очередь председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) объявила, что будет тесно сотрудничать с Марком Рютте ради дальнейшего укрепления партнерства ЕС и НАТО.
    Президент Румынии отозвал свою заявку
    Назначение Марка Рютте на пост руководителя НАТО стало возможно после согласия нескольких восточноевропейских стран, ранее поддерживавших кандидатуру президента Румынии Клауса Йоханниса. 20 июня Йоханнис объявил, что отзывает свою заявку, тем самым Румыния стала последней из государств НАТО, выразившей поддержку Рютте в избрании на руководящий пост организации. 18 июня аналогичный шаг сделали Венгрия и Словакия, обосновав решение обещаниями Рютте.
    Германия, США, Великобритания и Франция поддержали кандидатуру Рютте еще в феврале. Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) назвал его «выдающимся кандидатом» с «колоссальным опытом, экспертными знаниями в области политики безопасности и сильными дипломатическими навыками».
    Марк Рютте станет четвертым нидерландцем на посту главы Североатлантического альянса за 75-летнюю историю и будет представлен в новом качестве в начале июля на юбилейном саммите в Вашингтоне. В настоящее время он временно исполняет обязанности премьер-министра Нидерландов и сложит с себя полномочия в ближайшие недели, как только будет приведено к присяге новое правительство страны.
    Мандат Столтенберга истекает 1 октября
    Йенс Столтенберг занимает должность генерального секретаря НАТО с 2014 года. В феврале 2023 года он заявил, что не будет добиваться очередного продления мандата, так как это происходило уже трижды. Из-за невозможности покинуть пост после начала полномасштабной войны РФ против Украины Столтенбергу даже пришлось отказаться от назначения на должность главы Норвежского банка. В последний раз его мандат главы НАТО был продлен в июле прошлого года на саммите в Вильнюсе до 1 октября 2024-го.

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