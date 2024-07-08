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8 июля 2024 в 6:47









Количество туристов в мае выросло

Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

По данным Департамента статистики, в мае 2024 года в предприятиях по размещению остановилось более 293 000 туристов, что на 11% больше, чем в тот же период прошлого года. Увеличилось число как местных, так и зарубежных туристов.

В мае предприятия по размещению Эстонии посетило 163 000 зарубежных и 130 000 местных туристов. По сравнению с тем же месяцем прошлого года зарубежных туристов было на 16% больше, местных туристов – на 5% больше.