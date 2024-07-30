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30 июля 2024 в 10:21









Массовые протесты в Венесуэле: демонстранты отказываются признавать результаты выборов

Протесты в Венесуэле. Полиция и военные применили против протестующих слезоточивый газ и резиновые пули. Фото: Samir Aponte

Тысячи сторонников оппозиции вышли на акции протеста в Каракасе и других городах Венесуэлы после президентских выборов, на которых, как объявил Национальный избирательный совет, победил действующий глава государства Николас Мадуро.

Как сообщают Reuters и «Русская служба Би-би-си», акции начались вечером 29 июля. Сначала по всей стране начались так называемые демонстрации «касероласо» (марш пустых кастрюль) – участники били в кастрюли и сковородки, протестуя против того, что президент Мадуро объявил себя победителем. После этого уличные протесты переросли в столкновения с полицией.

В Каракасе тысячи протестующих прошли маршем по центру города. Некоторые из них, пишет «Би-би-си», шли несколько километров от трущоб, расположенных на горах вокруг столицы, до президентского дворца. Протестующие скандировали «Свобода!» и «Эта власть падет!», жгли развешанные по стенам и столбам портреты Мадуро, покрышки, мусор и машины. В городе Коро участники акций снесли статую бывшего президента Уго Чавеса – предшественника Мадуро, передает « Медуза ».

В столице полиция и военные применили против протестующих слезоточивый газ и резиновые пули. В ответ некоторые демонстранты бросали в них камни, бутылки с горючей жидкостью и другие предметы. Разгонять протестующих помогали «колективос» – члены военизированных организаций, поддерживающих власть Мадуро.

Reuters утверждает, что в ходе протестов убиты не менее двух человек: один погиб в ночь на 30 июля в приграничном штате Тачира, другой – в понедельник в городе Маракай на севере Венесуэлы. AFP со ссылкой на правозащитников Foro Penal сообщает об одном погибшем в штате Яракуй и 46 задержанных во время протестов. Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что в ходе беспорядков 23 военнослужащих получили ранения, в том числе огнестрельные.

Николас Мадуро прокомментировал протесты в специальном обращении по телевидению. Он заявил, что в Венесуэле «вновь предпринимается попытка совершить государственный переворот фашистского и контрреволюционного характера». «Нами никогда не двигала ненависть. Напротив, мы всегда были жертвами сильных мира сего», – цитирует его Associated Press.

Выборы президента Венесуэлы прошли 28 июля. Национальный избирательный совет после подсчета 80% бюллетеней объявил, что Николас Мадуро набрал 51,2% голосов, опередив кандидата от объединенной оппозиции, 74-летнего бывшего дипломата Эдмундо Гонсалеса, у которого 44,2% голосов. Вскоре Национальный избирательный совет официально объявил Мадуро победителем выборов.

Фото: Samir Aponte

Независимые экзит-полы показали, что 65% избирателей поддержали Гонсалеса, а от 14% до 31% голосовали за Мадуро. Гонсалес и лидер оппозиции Мария Корина Мачадо заявили, что получили протоколы избирательного совета, согласно которым, Гонсалес набрал более 70% голосов. Они призвали протестующих сохранять спокойствие и собраться на мирную акцию утром 30 июля.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что «есть серьезные опасения, что объявленный результат не отражает волю или голоса венесуэльского народа». Евросоюз и Бразилия потребовали прозрачности подсчета голосов на выборах президента Венесуэлы. Аргентина, Гватемала, Доминиканская республика, Коста-Рика, Панама, Парагвай, Перу, Уругвай и Эквадор призвали созвать чрезвычайную встречу Организации американских государств (ОАГ) и полностью пересмотреть результаты выборов в Венесуэле. Президент РФ Владимир Путин уже поздравил Мадуро с переизбранием.

После критики МИД Венесуэлы решил отозвать весь дипломатический персонал из Аргентины, Доминиканской Республики, Коста-Рики, Панамы, Перу, Уругвая и Чили. В ответ на действия венесуэльских властей министерство иностранных дел Перу предписало дипломатам Венесуэлы покинуть страну в течение 72 часов.

Как отмечает «Би-би-си», во время прошлых президентских выборов в Венесуэле в 2018 году протесты продолжались несколько месяцев, но власть Мадуро и его Единой социалистической партии устояла. Мадуро находится у власти с 2013 года. Новый президентский срок станет для него третьим.