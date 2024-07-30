    Массовые протесты в Венесуэле: демонстранты отказываются признавать результаты выборов

    Протесты в Венесуэле. Полиция и военные применили против протестующих слезоточивый газ и резиновые пули.Фото: Samir Aponte

    Тысячи сторонников оппозиции вышли на акции протеста в Каракасе и других городах Венесуэлы после президентских выборов, на которых, как объявил Национальный избирательный совет, победил действующий глава государства Николас Мадуро.

    Как сообщают Reuters и «Русская служба Би-би-си», акции начались вечером 29 июля. Сначала по всей стране начались так называемые демонстрации «касероласо» (марш пустых кастрюль) – участники били в кастрюли и сковородки, протестуя против того, что президент Мадуро объявил себя победителем. После этого уличные протесты переросли в столкновения с полицией.
    В Каракасе тысячи протестующих прошли маршем по центру города. Некоторые из них, пишет «Би-би-си», шли несколько километров от трущоб, расположенных на горах вокруг столицы, до президентского дворца. Протестующие скандировали «Свобода!» и «Эта власть падет!», жгли развешанные по стенам и столбам портреты Мадуро, покрышки, мусор и машины. В городе Коро участники акций снесли статую бывшего президента Уго Чавеса – предшественника Мадуро, передает «Медуза».
    В столице полиция и военные применили против протестующих слезоточивый газ и резиновые пули. В ответ некоторые демонстранты бросали в них камни, бутылки с горючей жидкостью и другие предметы. Разгонять протестующих помогали «колективос» – члены военизированных организаций, поддерживающих власть Мадуро.
    Reuters утверждает, что в ходе протестов убиты не менее двух человек: один погиб в ночь на 30 июля в приграничном штате Тачира, другой – в понедельник в городе Маракай на севере Венесуэлы. AFP со ссылкой на правозащитников Foro Penal сообщает об одном погибшем в штате Яракуй и 46 задержанных во время протестов. Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что в ходе беспорядков 23 военнослужащих получили ранения, в том числе огнестрельные.
    Николас Мадуро прокомментировал протесты в специальном обращении по телевидению. Он заявил, что в Венесуэле «вновь предпринимается попытка совершить государственный переворот фашистского и контрреволюционного характера». «Нами никогда не двигала ненависть. Напротив, мы всегда были жертвами сильных мира сего», – цитирует его Associated Press.
    Выборы президента Венесуэлы прошли 28 июля. Национальный избирательный совет после подсчета 80% бюллетеней объявил, что Николас Мадуро набрал 51,2% голосов, опередив кандидата от объединенной оппозиции, 74-летнего бывшего дипломата Эдмундо Гонсалеса, у которого 44,2% голосов. Вскоре Национальный избирательный совет официально объявил Мадуро победителем выборов.
    Фото: Samir Aponte
    Независимые экзит-полы показали, что 65% избирателей поддержали Гонсалеса, а от 14% до 31% голосовали за Мадуро. Гонсалес и лидер оппозиции Мария Корина Мачадо заявили, что получили протоколы избирательного совета, согласно которым, Гонсалес набрал более 70% голосов. Они призвали протестующих сохранять спокойствие и собраться на мирную акцию утром 30 июля.
    Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что «есть серьезные опасения, что объявленный результат не отражает волю или голоса венесуэльского народа». Евросоюз и Бразилия потребовали прозрачности подсчета голосов на выборах президента Венесуэлы. Аргентина, Гватемала, Доминиканская республика, Коста-Рика, Панама, Парагвай, Перу, Уругвай и Эквадор призвали созвать чрезвычайную встречу Организации американских государств (ОАГ) и полностью пересмотреть результаты выборов в Венесуэле. Президент РФ Владимир Путин уже поздравил Мадуро с переизбранием.
    После критики МИД Венесуэлы решил отозвать весь дипломатический персонал из Аргентины, Доминиканской Республики, Коста-Рики, Панамы, Перу, Уругвая и Чили. В ответ на действия венесуэльских властей министерство иностранных дел Перу предписало дипломатам Венесуэлы покинуть страну в течение 72 часов.
    Как отмечает «Би-би-си», во время прошлых президентских выборов в Венесуэле в 2018 году протесты продолжались несколько месяцев, но власть Мадуро и его Единой социалистической партии устояла. Мадуро находится у власти с 2013 года. Новый президентский срок станет для него третьим.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

  • Самое читаемое
Статьи по теме
Кредитор требует банкротства инкассо-фирмы, проходящей санацию
Банкротство на горизонте? Доходы OpenAI не покрывают расходы
Modera вновь в убытках: причина – слабый авторынок
Эпицентр
Большое интервью министра Света ДВ: «Первая задача – чтобы сокращения не затронули дороги»
О том, как резать бюджет с умом, своем отношении к повышению налогов, о жилищной политике нового правительства и многом другом «Деловым ведомостям» рассказал министр инфраструктуры и свежеиспеченный член Социал-демократической партии Владимир Свет.
О том, как резать бюджет с умом, своем отношении к повышению налогов, о жилищной политике нового правительства и многом другом «Деловым ведомостям» рассказал министр инфраструктуры и свежеиспеченный член Социал-демократической партии Владимир Свет.
Все большие материалы
Инвестор
Šiaulių Bankas потерял прибыль, но увеличил кредитный портфель
Чистая прибыль Šiaulių Bankas за второй квартал была ниже, чем в прошлом году, однако результаты за первое полугодие показывают положительный рост.
Чистая прибыль Šiaulių Bankas за второй квартал была ниже, чем в прошлом году, однако результаты за первое полугодие показывают положительный рост.
Все новости для инвесторов
Конференции и обучение
Конференции и обучение
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Владимир Свет: я почему-то думаю, что банки из-за повышения налогов из Эстонии не уйдут
«Это правительство не только про новые налоги и урезание расходов госсектора, но еще и про способствование инвестициям, улучшение экономического климата, и я искренне надеюсь, что эти меры, которые, как мне показалось, осторожно, но все-таки с некоторым оптимизмом часть предпринимательской сферы восприняла, дадут свой эффект», – заявил новый министр инфраструктуры Владимир Свет в подкасте ДВ «Делов-то!».
«Это правительство не только про новые налоги и урезание расходов госсектора, но еще и про способствование инвестициям, улучшение экономического климата, и я искренне надеюсь, что эти меры, которые, как мне показалось, осторожно, но все-таки с некоторым оптимизмом часть предпринимательской сферы восприняла, дадут свой эффект», – заявил новый министр инфраструктуры Владимир Свет в подкасте ДВ «Делов-то!».
Все подкасты ДВ
Mнения
Владимир Свет: я почему-то думаю, что банки из-за повышения налогов из Эстонии не уйдут
«Это правительство не только про новые налоги и урезание расходов госсектора, но еще и про способствование инвестициям, улучшение экономического климата, и я искренне надеюсь, что эти меры, которые, как мне показалось, осторожно, но все-таки с некоторым оптимизмом часть предпринимательской сферы восприняла, дадут свой эффект», – заявил новый министр инфраструктуры Владимир Свет в подкасте ДВ «Делов-то!».
«Это правительство не только про новые налоги и урезание расходов госсектора, но еще и про способствование инвестициям, улучшение экономического климата, и я искренне надеюсь, что эти меры, которые, как мне показалось, осторожно, но все-таки с некоторым оптимизмом часть предпринимательской сферы восприняла, дадут свой эффект», – заявил новый министр инфраструктуры Владимир Свет в подкасте ДВ «Делов-то!».
Все мнения
Интервью
Юрген Лиги о повышении налогов: по паре процентов ко всему
Юрген Лиги, который скоро займет пост министра финансов, прокомментировал свое видение экономической ситуации: «С учетом состояния экономики мои предпочтения были бы другими, но нужно реализовать то, что возможно, но увы, возможно именно это. Уже много лет я предупреждал, что так и будет».
Юрген Лиги, который скоро займет пост министра финансов, прокомментировал свое видение экономической ситуации: «С учетом состояния экономики мои предпочтения были бы другими, но нужно реализовать то, что возможно, но увы, возможно именно это. Уже много лет я предупреждал, что так и будет».
Все Интервью
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект