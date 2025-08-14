Деловые ведомости
  14.08.25, 09:38

Кредитный портфель Bigbank показал рекордный прирост

В июле Bigbank достиг крупнейшего в этом году месячного прироста кредитного портфеля, в основном за счет бизнес- и ипотечных кредитов. К концу июля общий кредитный портфель достиг 2,5 миллиарда евро.
Баланс на счетах частных клиентов Bigbank в Эстонии вырос за месяц на 1,0 миллион евро и составил к концу месяца 4,3 миллиона евро.
  • Foto: Andras Kralla
В июле кредитный портфель Bigbank увеличился на 59 миллионов евро: портфель бизнес-кредитов вырос на 30 миллионов, ипотечные кредиты принесли 20 миллионов, а потребительские кредиты – 9 миллионов, сообщила компания в биржевом сообщении.
