Кредитный портфель Bigbank показал рекордный прирост

Баланс на счетах частных клиентов Bigbank в Эстонии вырос за месяц на 1,0 миллион евро и составил к концу месяца 4,3 миллиона евро.
Foto: Andras Kralla
В июле кредитный портфель Bigbank увеличился на 59 миллионов евро: портфель бизнес-кредитов вырос на 30 миллионов, ипотечные кредиты принесли 20 миллионов, а потребительские кредиты – 9 миллионов, сообщила компания в биржевом сообщении.
