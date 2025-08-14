Цены на говядину в Эстонии резко выросли

Говядина в магазинах продолжает дорожать, вынуждая потребителей все чаще делать выбор в пользу более дешевой свинины и мяса птицы.
По данным Института конъюнктуры, в июле 2025 года говядина в магазинах стоила в среднем 20,42 евро за килограмм, или на 17% дороже, чем годом ранее. В июне средняя цена составляла 19,44, а в мае – 18,73 евро за килограмм, передает rus.err.ee.
Глава отдела закупок Maxima Кади Лайнело сообщила ERR, что в связи с быстрым ростом цен на говядину торговая сеть сократила ассортимент данной продукции и фиксирует значительное снижение продаж: по сравнению с июлем 2024 года продажи говядины упали на 60%, а говяжьего фарша – на 48%.
Исполнительный директор мясокомбината Nõo Lihatööstus Рагнар Лоова сообщил, что весенние надежды на стабилизацию и снижение цен не оправдались, и на рынке сохраняется дефицит говядины.
«У потребителей два выбора: уменьшать потребление или искать более дешевые альтернативы», – сказал Лоова, не рискнув делать какие-либо прогнозы на будущее из-за высокой неопределенности.
