Назад 20.03.25, 10:19 Бренд ушедшей из РФ Ericsson отдали российской компании Впервые в России суд отменил правовую охрану товарного знака иностранной компании, покинувшей страну после начала военного конфликта в Украине. Роспатент передал бренд шведского производителя телекоммуникационного оборудования Ericsson российской компании «Русклимат».

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Юристы предупреждают, что в 2025 году заканчивается трехлетний срок правовой охраны товарных знаков, поэтому и другие известные иностранные вендоры, например, Starbucks, могут лишиться своих брендов, пишет «Коммерсантъ».

12 марта Роспатент зарегистрировал товарный знак Ericsson за российским производителем кондиционеров ООО «Р-Климат» («Русклимат»), в классификации товара указаны одежда, обувь и головные уборы, следует из данных «СПАРК-Интерфакс».

Годом ранее «Ъ» сообщал, что компания намерена снять правовую охрану товарного знака от шведского производителя Telefonaktiebolaget LM Ericsson – весной прошлого года «Русклимат» подал в суд, в октябре суд удовлетворил иск полностью.

В Ericsson «Ъ» заявили, что судебное разбирательство еще продолжается, но от дальнейших комментариев отказались.

Как сообщил «Ъ» партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель, происшедшее является прецедентным делом в России по снятию охраны товарного знака ушедшей компании. По его словам, судом по интеллектуальным правам было установлено, что с начала 2021 года по 2024 год под торговой маркой Ericsson в РФ не ввозилось устройств для нагрева, охлаждения и вентиляции, в связи с чем «у ООО "Р-Климат" или иного лица нет препятствий для подачи заявки в Роспатент для регистрации в данной товарной группе аналогичного товарного знака».

Юрист, патентный поверенный юридической компании Semenov & Pevzner Александра Галкина пояснила, что шведский производитель может возражать против регистрации своего товарного знака ООО «Р-Климат», ссылаясь на то, что регистрация товарного знака может вводить потребителя в заблуждение.

«Если эксперт сочтет доводы убедительными, он может вынести уведомление, на которое ООО "Р-Климат" будет вправе ответить в течение шести месяцев», – сказала она, добавив, что 21 января 2025 года было отправлено обращение в Роспатент, однако информация, кто именно его отправил и какое его содержание, не раскрывается. Галкина отметила, что прямо сейчас в суде по интеллектуальным правам на рассмотрении находится множество подобных дел о неиспользовании товарных знаков, например, против компании Starbucks.

В то же время Сергей Учитель напомнил, что правовая охрана товарного знака может быть досрочно прекращена, если правообладатель не использовал его непрерывно в течение трех лет. В связи с этим, говорит он, текущий год «обещает быть очень насыщенным на подобного рода иски со стороны российских компаний».