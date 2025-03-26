Для поддержания государственных дорог нужно в два раза больше средств

Строительство четырехполосных автомагистралей и поддержка государственных дорог потребуют, по оценкам Департамента транспорта, более 660 миллионов евро в год. Foto: Maris Ojasuu
К такому выводу департамент пришел после проведения анализа финансовых потребностей в содержании дорог. «Это на 31% больше, чем показали результаты предыдущего анализа в 2019 году», – пояснил директор службы стратегического планирования Департамента транспорта Мартин Ленги.
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