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  • 26.03.25, 14:06

Для поддержания государственных дорог нужно в два раза больше средств

По расчетам Департамента транспорта, для поддержания государственных дорог требуется 203 млн евро в год, что в два раза больше, чем нынешние 107 млн евро.
Строительство четырехполосных автомагистралей и поддержка государственных дорог потребуют, по оценкам Департамента транспорта, более 660 миллионов евро в год.
  • Строительство четырехполосных автомагистралей и поддержка государственных дорог потребуют, по оценкам Департамента транспорта, более 660 миллионов евро в год. Foto: Maris Ojasuu
К такому выводу департамент пришел после проведения анализа финансовых потребностей в содержании дорог. «Это на 31% больше, чем показали результаты предыдущего анализа в 2019 году», – пояснил директор службы стратегического планирования Департамента транспорта Мартин Ленги.
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