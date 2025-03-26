Для поддержания государственных дорог нужно в два раза больше средств

«Когда вводили акциз, предполагалось, что деньги пойдут на дороги». Правительство повышает налоги, а значит, просто обязано вкладывать больше денег в инфраструктуру и попытаться исправить ситуацию, когда количество дорожно-транспортных происшествий в стране растет пять лет подряд, считают эстонские политики.