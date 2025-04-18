Сообщение об уходе с биржи стало неожиданностью для главы Enefit Green. «Любой руководитель должен быть к этому готов»

Стало ясно, что возобновляемую энергию невозможно быстро и рентабельно вывести на любой рынок, отметил руководитель Enefit Green Юхан Агурайуя.
Foto: Liis Treimann
«В некотором смысле любой руководитель должен быть готов к тому, что владелец может выставить компанию на продажу. Это заложено в ДНК управляющего. Конечно, я удивился, но, подумав, понял, что в этом есть логика», – сказал он.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Чтобы восстановить инвестиционный потенциал концерна, у Eesti Energia нет другого выхода, кроме как вернуть в свою собственность Enefit Green, заявил глава Eesti Energia Андрус Дурейко, чьи слова передает rus.err.ee.
Компанию Eesti Energia уже давно следовало вывести на биржу, в том числе вместо Enefit Green. Тем более этот шаг необходимо предпринять сейчас, когда акции Enefit уходят с рынка, считают руководитель Таллиннской и Балтийской бирж Каарел Отс и руководитель биржевой редакции Äripäev Юхан Ланг в радиопередаче «Kuum tool».
Надежность систем безопасности все больше зависит от того, насколько быстро и качественно сетевое соединение, а также того, насколько продуманы технологические решения компании. Компания G4S приняла решение вместо преодоления проблем, связанных с информационными технологиями, сфокусироваться на развитии бизнеса, что, в числе прочего, позволит ежедневно спасать человеческие жизни.