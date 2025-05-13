Инвестор в Испании: всего за несколько лет стоимость недвижимости выросла на 100 000 евро
Банки отмечают признаки охлаждения инвестиций в испанскую недвижимость, однако местный эксперт Герди Арст оценивает ситуацию с точностью до наоборот – спрос превышает предложение, а цены продолжают расти.
По словам предпринимателя и маклера Герди Арст, в Испании нужно пройти настоящий бюрократический квест – разрешение требуется даже на покраску стены.
Foto: Rhe Kram
По словам инвестора и маклера Герди Арст, проживающей в Испании, самым популярным объектом для инвестиций на солнечном побережье до сих пор остаются квартиры с двумя спальнями и двумя ванными комнатами, минимальная цена которых начинается от 250 000 евро.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Большую часть стоимости за участки в квартале Лютера, расположенном в таллиннском районе Веэренни, Arco Vara выплатит своими акциями. Несмотря на сомнения конкурентов, компания видит в проекте большой потенциал.
Правительство планирует отменить требование предоставлять акт оценки недвижимости при подаче заявки на жилищный кредит, чтобы банки в дальнейшем сами оценивали стоимость недвижимости на основе доступных данных и статистики, передает rus.err.ee.
Платформа Altero, уже занимающая лидирующую позицию в странах Балтии в области сравнения финансовых услуг, приступила к расширению своей партнерской сети в Эстонии. Теперь Altero может предложить своим клиентам еще больше конкурентоспособных предложений о займе на гибких условиях. На днях к Altero подключились банк Citadele и компания Mogo, предлагающие услуги малого кредитования на эстонском рынке.