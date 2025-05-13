Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,21%302,67
  • OMX Riga−0,29%868,62
  • OMX Tallinn0,25%1 991,72
  • OMX Vilnius0,16%1 207,41
  • S&P 5000,89%5 896,38
  • DOW 30−0,45%42 220,93
  • Nasdaq 1,76%19 036,77
  • FTSE 100−0,02%8 602,92
  • Nikkei 2251,43%38 183,26
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,89
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%89,27
  • OMX Baltic0,21%302,67
  • OMX Riga−0,29%868,62
  • OMX Tallinn0,25%1 991,72
  • OMX Vilnius0,16%1 207,41
  • S&P 5000,89%5 896,38
  • DOW 30−0,45%42 220,93
  • Nasdaq 1,76%19 036,77
  • FTSE 100−0,02%8 602,92
  • Nikkei 2251,43%38 183,26
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,89
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%89,27
  • 13.05.25, 16:49

Инвестор в Испании: всего за несколько лет стоимость недвижимости выросла на 100 000 евро

Банки отмечают признаки охлаждения инвестиций в испанскую недвижимость, однако местный эксперт Герди Арст оценивает ситуацию с точностью до наоборот – спрос превышает предложение, а цены продолжают расти.
По словам предпринимателя и маклера Герди Арст, в Испании нужно пройти настоящий бюрократический квест – разрешение требуется даже на покраску стены.
  • По словам предпринимателя и маклера Герди Арст, в Испании нужно пройти настоящий бюрократический квест – разрешение требуется даже на покраску стены.
  • Foto: Rhe Kram
По словам инвестора и маклера Герди Арст, проживающей в Испании, самым популярным объектом для инвестиций на солнечном побережье до сих пор остаются квартиры с двумя спальнями и двумя ванными комнатами, минимальная цена которых начинается от 250 000 евро.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 13.05.25, 09:38
Многослойная сделка: продавцам квартала Лютера деньгами достанется лишь небольшая сумма
Большую часть стоимости за участки в квартале Лютера, расположенном в таллиннском районе Веэренни, Arco Vara выплатит своими акциями. Несмотря на сомнения конкурентов, компания видит в проекте большой потенциал.
Биржа
  • 12.05.25, 11:31
Погрязший в долгах девелопер продает квартал Лютера биржевой компании
Биржевая компания Arco Vara покупает квартал Лютера у находящегося в затруднительном положении девелопера Triple Net Capital.
Новости
  • 20.04.25, 11:03
Требование акта оценки в заявках на жилищные кредиты может быть отменено
Правительство планирует отменить требование предоставлять акт оценки недвижимости при подаче заявки на жилищный кредит, чтобы банки в дальнейшем сами оценивали стоимость недвижимости на основе доступных данных и статистики, передает rus.err.ee.
Новости
  • 18.04.25, 06:00
«Подвалы затапливались, инфраструктуры не было». Предприниматели назвали причину дешевой аренды в Старом городе
Таллинн хочет расторгнуть выгодные договоры аренды
Таллинн хочет прекратить долгосрочные договоры аренды, заключенные с предприятиями в 1990-х годах, и уже к этому готовится, однако арендаторы узнали об этом не от самого города, а из СМИ.
  • KM
Content Marketing
  • 09.05.25, 12:21
Altero расширяется: Citadele и Mogo подключились к ведущей платформе по сравнению финансовых услуг
Платформа Altero, уже занимающая лидирующую позицию в странах Балтии в области сравнения финансовых услуг, приступила к расширению своей партнерской сети в Эстонии. Теперь Altero может предложить своим клиентам еще больше конкурентоспособных предложений о займе на гибких условиях. На днях к Altero подключились банк Citadele и компания Mogo, предлагающие услуги малого кредитования на эстонском рынке.

Самые читаемые

1
Новости
  • 11.05.25, 14:34
Один из крупнейших работодателей Ида-Вирумаа потерял 76% прибыли
2
Новости
  • 12.05.25, 12:49
Известный бизнес закрыл магазины, впереди маячит банкротство
3
Новости
  • 09.05.25, 11:25
Одна из самых богатых женщин Эстонии строит бизнес-район на окраине Раквере
4
Новости
  • 12.05.25, 08:34
Владелец Olerex строит спа-отель за десятки миллионов. «Это было как бельмо на глазу»
5
Подсказка
  • 12.05.25, 06:00
Жизнь взаймы: объем потребительских кредитов в Эстонии достиг почти 2 млрд евро
Средняя сумма долга достигает около 25 000 евро на одного человека
6
Биржа
  • 12.05.25, 11:31
Погрязший в долгах девелопер продает квартал Лютера биржевой компании

Последние новости

Биржа
  • 13.05.25, 17:07
Чистая прибыль LHV снизилась в апреле на 30%
Новости
  • 13.05.25, 16:49
Инвестор в Испании: всего за несколько лет стоимость недвижимости выросла на 100 000 евро
Новости
  • 13.05.25, 16:12
Инфляция в США снизилась, но экономисты не спешат радоваться
Биржа
  • 13.05.25, 16:03
Топ-инвесторы прогнозируют резкое падение рынка
Подсказка
  • 13.05.25, 15:52
Когда НТД начисляет проценты за просроченную декларацию о доходах?
Новости
  • 13.05.25, 14:03
США назвали требования переговоров по Украине «ультиматумом»
Новости
  • 13.05.25, 13:16
Владелец Toftan продал пярнуский завод датчанам
Mнения
  • 13.05.25, 12:58
Стратег SEB: экономический ущерб от торговой войны не останется незамеченным

Сейчас в фокусе

По словам Андреса Линнаса (в центре), разрушающаяся база отдыха химического комбината не давала ему покоя. «Это было как бельмо на глазу. В какой-то момент я подумал, что здесь можно построить крутой центр».
Новости
  • 12.05.25, 08:34
Владелец Olerex строит спа-отель за десятки миллионов. «Это было как бельмо на глазу»
Чем раньше начата работа с долговыми обязательствами, тем выше шансы на благоприятный исход.
Подсказка
  • 12.05.25, 06:00
Жизнь взаймы: объем потребительских кредитов в Эстонии достиг почти 2 млрд евро
Средняя сумма долга достигает около 25 000 евро на одного человека
Руководитель Arco Vara Кристина Мустонен.
Биржа
  • 12.05.25, 11:31
Погрязший в долгах девелопер продает квартал Лютера биржевой компании
Работающая в Ида-Вирумаа компания Fortaco Estonia на условиях субподряда производит продукцию для международных концернов, занимающихся тяжёлой промышленностью. Основной продукцией являются компоненты для автокрановых систем и специальной техники.
Новости
  • 11.05.25, 14:34
Один из крупнейших работодателей Ида-Вирумаа потерял 76% прибыли
Магазин Janere в Таллинне.
Новости
  • 12.05.25, 12:49
Известный бизнес закрыл магазины, впереди маячит банкротство
Предприниматель Тоомас Тамм (в центре) и адвокат Кюллике Намм были оправданы по всем пунктам обвинения. Адвокат Норман Аас, защищавший Намм, может быть доволен.
Новости
  • 12.05.25, 14:21
Нашумевших обвиняемых оправдали в суде первой инстанции
Пожар в торговом центре (ТЦ) Marywilska в Варшаве произошел 12 мая 2024 года.
Новости
  • 12.05.25, 14:22
Польша обвинила Россию в поджоге ТЦ и закрывает российское генконсульство
Альфа и Омега начинающей компании: что стоит знать о доменах в 2025 году?
  • KM
Content Marketing
  • 30.04.25, 09:50
Альфа и Омега начинающей компании: что стоит знать о доменах в 2025 году?

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025