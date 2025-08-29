Назад 29.08.25, 13:03 Продажи продовольственных магазинов продолжили падение По данным Департамента статистики, доход от продаж у предприятий розничной торговли в июле 2025 года составил 929 миллионов евро. По сравнению с тем же периодом прошлого года объем продаж увеличился на 1%.

Сокращение объема продаж у продовольственных магазинов продолжилось и в июле.

Foto: Liis Treimann

Аналитик Департамента статистики Йоханна Линда Пихлак отметила, что если в июне объем продаж увеличился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 5%, то в июле рост замедлился и составил 1%: «В июле объем продаж у предприятий, занимающихся розничной продажей моторного топлива, увеличился по сравнению с прошлым годом на 10%, объем продаж у магазинов промышленных товаров — на 3%. Сокращение объема продаж у продовольственных магазинов продолжилось и в июле, по сравнению с тем же месяцем прошлого года объем продаж сократился на 5%».

Среди магазинов промышленных товаров больше всего, а именно на 28%, объем продаж увеличился у других специализированных магазинов, предлагающих, в основном, компьютеры и аксессуары для них, книги, спортивные товары, игры, игрушки и прочее. Объем продаж увеличился на 6% у магазинов, продающих бывшие в употреблении товары, и не у магазинов, т.е. у киосков, рынков и в прямых продажах, и на 2% у аптек и магазинов косметических товаров. Объем продаж сократился на 8% как у магазинов, продающих товары для дома, бытовую технику, метизы и строительные материалы, так и у других неспециализированных магазинов, где преобладают промышленные товары (т. н. универмаги). Объем продаж сократился также на 3% у магазинов, торгующих товарами по почте или онлайн*. У магазинов, продающих текстильные изделия, одежду и обувь, объем продаж остался на уровне прошлого года.

По сравнению с июнем в июле объем продаж у предприятий розничной торговли сократился на 1%. На основе сезонно и календарно скорректированных данных объем продаж уменьшился по сравнению с прошлым месяцем на 2%.

За первые семь месяцев этого года объем продаж у предприятий розничной торговли увеличился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 3%.

*Данные по розничной торговле публикуются по основному виду деятельности предприятия. Например, под категорией магазинов, торгующих товарами по почте или онлайн, отражаются данные только тех предприятий, основным видом деятельности которых согласно классификатору видов экономической деятельности в Эстонии (EMTAK 2008) является розничная продажа по почте или онлайн (EMTAK 4791). Если основным видом деятельности предприятия является розничная продажа в неспециализированных магазинах, где преобладают продукты питания, напитки и табачные изделия (EMTAK 4711), но товары продаются также в интернет-магазине, то данные как физического магазина, так и онлайн-магазина отражаются под категорией продовольственных магазинов.