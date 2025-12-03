Назад 03.12.25, 09:53 ЕС полностью откажется от российского газа к 2027 году Совет Европейского Союза и Европейский парламент достигли предварительного соглашения о регламенте поэтапного отказа от импорта российского природного газа к 2027 году в рамках плана REPowerEU.

Иллюстративное фото.

Foto: Dmytro Falkowskyi

«Это большая победа для нас и для всей Европы. Мы должны положить конец зависимости ЕС от российского газа, и его постоянный запрет в ЕС – важный шаг в правильном направлении», – заявил Ларс Огард, министр климата, энергетики и коммунальных услуг Дании – страны председательницы Совета Европейского Союза.

Согласно плану, для действующих контрактов будет сохранен переходный период. Так, для краткосрочных контрактов, заключенных до 17 июня 2025 года, запрет на импорт вступит в силу с 25 апреля 2026 года для сжиженного природного газа (СПГ) и с 17 июня 2026 года – для трубопроводного, передает DW.

Для долгосрочных контрактов на поставку СПГ запрет начнет действовать с 1 января 2027 года, в соответствии с 19-м пакетом санкций ЕС. Долгосрочные контракты на поставку трубопроводного газа будут постепенно прекращаться начиная с 30 сентября 2027 года при условии достижения целевых уровней запасов газа, но не позднее 1 ноября 2027 года, говорится в пресс-релизе.

Проверки импорта газа в Евросоюз

Чтобы обеспечить соблюдение запрета, Евросоюз введет систему предварительного разрешения на импорт. Для российского газа информация, необходимая для получения разрешения, должна быть подана минимум за месяц до поставки. Процедура предварительного разрешения не будет применяться к импорту из стран-производителей газа, экспортировавших более 5 млрд кубометров природного газа в ЕС в 2024 году, государств, запрещающих или ограничивающих импорт газа из РФ, а также стран, которые не имеют инфраструктуры для импорта.

После полномасштабного вторжения России в Украину страны ЕС согласились с необходимостью как можно быстрее отказаться от импорта российского газа, однако на практике сделать этого не удавалось. По состоянию на октябрь 2025 года на долю российского газа приходилось 12% импорта газа в Евросоюз. До начала войны российские поставки газа составляли около 45% всего газового импорта ЕС.