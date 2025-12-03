Центристы и «Отечество» представили кандидатов в вице-мэры

Входящие в столичную коалицию партии представили своих кандидатов в вице-мэры.
- Рийна Сольман (справа) займет пост вице-мэра по социальным делам.
- Foto: Liis Treimann
Согласно договоренности, «Отечество» получит два поста вице-мэра: по социальному хозяйству, а также по коммунальному хозяйству и предпринимательству.
