  • OMX Baltic−0,35%296,54
  • OMX Riga0,65%930,49
  • OMX Tallinn0,28%1 954,45
  • OMX Vilnius0,2%1 288,21
  • S&P 5000,00%6 829,37
  • DOW 300,00%47 474,46
  • Nasdaq 0,59%23 413,67
  • FTSE 100−0,16%9 686,66
  • Nikkei 2251,14%49 864,68
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%90,65
  • 03.12.25, 12:12

Центристы и «Отечество» представили кандидатов в вице-мэры

Входящие в столичную коалицию партии представили своих кандидатов в вице-мэры.
Рийна Сольман (справа) займет пост вице-мэра по социальным делам.
  • Рийна Сольман (справа) займет пост вице-мэра по социальным делам.
  • Foto: Liis Treimann
Согласно договоренности, «Отечество» получит два поста вице-мэра: по социальному хозяйству, а также по коммунальному хозяйству и предпринимательству.
Mнения
  03.12.25, 10:39
Заклятые друзья в Таллинне будут держаться друг за друга до выборов
«Бесединский файл» и «отечественная» история с незаконными пожертвованиями бросают тень на обоих союзников в таллиннской коалиции, но до следующих выборов она не распадется, считает политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
Новости
  02.12.25, 16:09
Кылварт стал председателем Таллиннского горсобрания
Председателем Таллиннского горсобрания избрали лидера Центристской партии Михаила Кылварта.
Новости
  01.12.25, 12:17
Центристская партия и «Отечество» повысят детские пособия в столице
В понедельник Центристская партия и «Отечество» подписали коалиционное соглашение. Особое внимание в нем уделяется увеличению пособий по рождению ребенка, «ранцевых» пособий и отмене платы за детский сад.
1
Новости
  • 01.12.25, 08:54
Принесшая Эстонии миллионы инициатива пошла ко дну. «Держите его подальше от финансов»
2
Подсказка
  • 01.12.25, 10:32
Поспешите за деньгами: с 1 декабря в Ида-Вирумаа возобновят прием заявок на деньги из Фонда справедливого перехода
3
Биржа
  • 01.12.25, 11:25
Merko подписала контракт на 35 млн евро
4
Новости
  • 02.12.25, 12:05
Спор с волостью завершен: американка строит в прибрежной деревне гигантский дом
5
Новости
  • 02.12.25, 06:00
Адвокат: закон размыт, а люди теряют здоровье и дело своей жизни
6
Новости
  • 02.12.25, 08:58
Успешный промышленник хочет расширяться. Гросс завидует его смелости, а Тянак – целеустремленности

Новости
  03.12.25, 14:57
Дело «Отечества»: подозрение предъявлено депутату Рийгикогу
Новости
  03.12.25, 14:14
Три года в Superangel: инвестор Кярт Сийлатс покинула фонд
Подсказка
  03.12.25, 14:13
Подсказка для инвестора: как сэкономить на комиссиях и налогах
Новости
  03.12.25, 12:54
ФОТО: Таллиннский аэропорт инвестирует 75 млн евро в расширение
Новости
  03.12.25, 12:12
Центристы и «Отечество» представили кандидатов в вице-мэры
Новости
  03.12.25, 11:06
Переговоры Путина с представителями США: соглашения достичь не удалось
Биржа
  03.12.25, 10:46
Anthropic с участием Яана Таллинна готовится к выходу на биржу
Mнения
  03.12.25, 10:39
Заклятые друзья в Таллинне будут держаться друг за друга до выборов

Американка Жаклин Баумер и ее муж Мярт Баумер владеют семью гектарами земли в Вайнупеа.
Новости
  02.12.25, 12:05
Спор с волостью завершен: американка строит в прибрежной деревне гигантский дом
По мнению адвоката SORAINEN Альберта Линнтама, MTÜ можно было бы разрешить делать пожертвования политическим партиям.
Новости
  02.12.25, 06:00
Адвокат: закон размыт, а люди теряют здоровье и дело своей жизни
Рауль Йеэтс предпочитает, чтобы все делалось, как он задумал. Когда фотограф попытался поставить его на фоне кустов, Йеэтс отказался. Хорошо знающий его раллист Отт Тянак замечает: владельца лесов так просто не переубедишь. «Если для него этот куст был буреломом — значит, это бурелом».
Новости
  02.12.25, 08:58
Успешный промышленник хочет расширяться. Гросс завидует его смелости, а Тянак – целеустремленности
Бункеровочная компания, принадлежащая называемому палдиским магнатом Алексею Чульцу и российскому предпринимателю Сергею Пастерсу, обанкротилась.
Новости
  01.12.25, 17:05
Топливная компания Алексея Чульца обанкротилась
Coop Pank планирует выкупить до 3% всех своих акций.
Биржа
  02.12.25, 09:48
Coop Pank готовится к выкупу акций
Много лет сложности с поиском Крууда испытывали также суд, судебные исполнители и банкротные управляющие.
Новости
  02.12.25, 15:08
Полиция и суды ищут и не могут найти Оливера Крууда: сам он утверждает, что даже не скрывается
Основатель Эстонского центра морских инноваций Арго Сильдвеэ говорит, что пять лет вкладывал всю душу, чтобы вывести эстонцев на вершину мирового судостроения, однако теперь несколько предпринимателей обвиняют его в корыстных амбициях и махинациях.
Новости
  01.12.25, 08:54
Принесшая Эстонии миллионы инициатива пошла ко дну. «Держите его подальше от финансов»
