Оливер Крууда исключен из списка разыскиваемых

Оливер Крууда на собрании кредиторов AS Rubla в 2019 году.
Foto: Liis Treimann
В конце ноября стало известно, что полиция разыскивает крупного спонсора политических партий и бывшего владельца молочной и кондитерской промышленности Оливера Крууда в связи с тем, что он уклоняется от процессуальных действий в рамках уголовного дела.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Следствию так и не удалось найти Оливера Крууда, поэтому полиция объявила его в розыск. В аналогичном положении на протяжении многих лет оказывались и банкротные управляющие, и судебные исполнители, и суд.
Когда скандально известному бывшему крупному бизнесмену Оливеру Крууда удалось в прошлом году добиться отстранения уже третьего управляющего по его делу о банкротстве, то сместить четвертого по счету управляющего ему на этот раз не удалось.
Конец года – горячая пора для многих кампаний: растущий спрос, сжатые сроки, плотные графики и необходимость быстро принимать важные решения. Именно в такие моменты дополнительное финансирование может сыграть решающую роль.