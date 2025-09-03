Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,02%295,4
  • OMX Riga0,04%921,28
  • OMX Tallinn−0,21%2 007,35
  • OMX Vilnius0,33%1 229,92
  • S&P 5000,3%6 434,9
  • DOW 30−0,37%45 126,15
  • Nasdaq 0,85%21 460,26
  • FTSE 1000,67%9 177,99
  • Nikkei 225−0,88%41 938,89
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,43
  • OMX Baltic0,02%295,4
  • OMX Riga0,04%921,28
  • OMX Tallinn−0,21%2 007,35
  • OMX Vilnius0,33%1 229,92
  • S&P 5000,3%6 434,9
  • DOW 30−0,37%45 126,15
  • Nasdaq 0,85%21 460,26
  • FTSE 1000,67%9 177,99
  • Nikkei 225−0,88%41 938,89
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,43
  • 03.09.25, 15:49

Лиги: дешевая электроэнергия не может быть главной целью

Платить за электроэнергию и электросети должен потребитель, необходимо больше инвестиций, а цена для конечного потребителя не может быть главным аргументом, заявил министр финансов Юрген Лиги.
Министр финансов Юрген Лиги считает, что Департамент конкуренции уделяет слишком большое внимание ценам, и это замедляет темпы инвестиций.
  • Министр финансов Юрген Лиги считает, что Департамент конкуренции уделяет слишком большое внимание ценам, и это замедляет темпы инвестиций.
  • Foto: Liis Treimann
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 29.07.25, 12:50
Elektrilevi начнет взимать плату за неиспользуемую производственную мощность
В соответствии с изменениями Закона о рынке электроэнергии с 2026 года для производителей электроэнергии вводится плата за неиспользуемую производственную мощность, то есть плата за недоиспользование, сообщило предприятие Elektrilevi.
Новости
  • 22.07.25, 13:08
«Пропускная способность сети истощается». Почему Elektrilevi и Elering хотят повысить цены?
С августа Elektrilevi повышает сетевую плату на 2,6%. Elering предложил увеличить свою сетевую плату на 37% – с 12,5 до 17,2 евро за мегаватт-час. Европейское финансирование не покрывает всех расходов, а без инвестиций энергосистема будет давать все больше сбоев, поясняют госкомпании.
Новости
  • 08.07.25, 11:50
Elering хочет повысить сетевую плату
Elering подала в Департамент конкуренции ходатайство о повышении цен на услуги по передаче электроэнергии. Компания намерена увеличить сетевую плату с 12,5 евро до 17,2 евро за мегаватт-час.
Новости
  • 04.07.25, 12:37
«Речь идет о банальной жадности»: новый удар по владельцам солнечных панелей может оказаться фатальным
Причина – десинхронизация с российской сетью
На днях крупнейший покупатель электроэнергии сообщил мелким производителям пренеприятное известие – с августа маржа за каждый проданный кВт-ч будет значительно выше. Таким образом парк солнечных панелей для некоторых может стать не прибыльной, а убыточной затеей.
  • KM
Content Marketing
  • 12.08.25, 10:28
Как инвесторы из Эстонии превращают 550 000 в 1 000 000 евро на недвижимости в Дубае
Деньги обесцениваются, а налоги растут. Многие инвесторы из Эстонии сталкиваются с одинаковыми вопросами: как сохранить капитал и защитить его от стагнации европейской экономики, инвестировать кеш или криптовалюту легально и конфиденциально, выйти за пределы доходности в 3-4%, растущими налогами и отсутствием потенциала роста стоимости квартиры на ближайшие годы на местном рынке? Но недвижимость в Эстонии или Германии дает максимум 3-4% годовых. Такие инвестиции почти не работают – особенно если цель не просто «сохранить», а заработать.

Самые читаемые

1
Новости
  • 30.08.25, 13:50
В тартуской компании зарплата выросла с 4000 до 7500 евро. Руководитель: в реальности рост скромнее
2
Эпицентр
  • 02.09.25, 08:55
За блестящим фасадом известного интернет-магазина маячит налоговая схема
3
Новости
  • 02.09.25, 06:00
Андрей Биров: терминалы «Акрон» и «ЕвроХим» закрыты в Эстонии три года, хотя свободно работают в Центральной Европе
4
Новости
  • 30.08.25, 10:59
В Старом городе закрывается известный бар. Два года назад он принадлежал Ликсутовой (Росэ)
5
Подсказка
  • 01.09.25, 06:00
Осторожно, въезжаем в Латвию: новые требования, индивидуальные проверки и штрафы
6
Эпицентр
  • 01.09.25, 21:01
Фиксировать или нет? Euribor снова ставит заемщиков перед трудным выбором

Последние новости

Биржа
  • 03.09.25, 18:48
Eesti Energia получила 7 млн долларов внеочередных дивидендов из Иордании
Новости
  • 03.09.25, 18:30
Бизнесмен избежал иска на 800 000 евро: суд раскрыл схему
Новости
  • 03.09.25, 16:41
70 миллионов прибыли: в Швеции разгорается скандал вокруг использования инсайдерской информации
Новости
  • 03.09.25, 15:49
Лиги: дешевая электроэнергия не может быть главной целью
Биржа
  • 03.09.25, 15:13
Латвиец, разбогатевший на микрокредитах, стал крупнейшим акционером Indexo
Новости
  • 03.09.25, 14:04
Опрос: жители Эстонии все острее ощущают рост цен на продукты
Биржа
  • 03.09.25, 13:31
Крупнейшая за последние десятилетия антимонопольная битва США завершилась для Google мягко
Новости
  • 03.09.25, 12:47
Прокуратура требует отвода народного заседателя по делу Danske

Сейчас в фокусе

В отчетах интернет-магазина Frog можно найти крупные и нетипичные расходы, которые подкосили бы и любой другой интернет-магазин, и даже розничный. Frog же продолжает работать как ни в чем не бывало в представительском офисном здании на улице Веэренни.
Эпицентр
  • 02.09.25, 08:55
За блестящим фасадом известного интернет-магазина маячит налоговая схема
В порту Силламяэ из-за санкций простаивают два терминала, построенные российскими корпорациями.
Новости
  • 02.09.25, 06:00
Андрей Биров: терминалы «Акрон» и «ЕвроХим» закрыты в Эстонии три года, хотя свободно работают в Центральной Европе
Послаблений для лиц, пересекающих границу несколько раз в день, например, для водителей грузовиков или автобусов, не будет.
Подсказка
  • 01.09.25, 06:00
Осторожно, въезжаем в Латвию: новые требования, индивидуальные проверки и штрафы
На автозаправке Neste в Ласнамяэ
Новости
  • 01.09.25, 18:44
Решение Neste уронило цену на бензин ниже себестоимости. Грядет «топливная война»?
В ситуации, когда от Euribor больше не ждут существенного снижения, его фиксация становится все более привлекательным вариантом. Прежде всего эту меру стоит рассматривать как страховку, отмечают эксперты.
Эпицентр
  • 01.09.25, 21:01
Фиксировать или нет? Euribor снова ставит заемщиков перед трудным выбором
Ян Левченко.
Mнения
  • 02.09.25, 09:31
Пограничное состояние. Возврат к национальным интересам – дорога в славное прошлое?
Рентабельность снижается. В этот раз в рейтинг вошли 27 агентств недвижимости, на одно меньше, чем год назад.
ТОП
  • 01.09.25, 17:28
ТОП агентств недвижимости 2024: рентабельность резко упала
Рейтинг 27 лучших бюро недвижимости!
Проект, инициированный работодателем и специально ориентированный на молодежь, стал для Кассы по безработице первым в своем роде и оказался очень успешным.
  • KM
Content Marketing
  • 18.08.25, 11:05
Будущие работники в сфере электроники: как Incap и Касса по безработице помогают молодежи найти место на рынке труда

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025