Лиги: дешевая электроэнергия не может быть главной целью

В соответствии с изменениями Закона о рынке электроэнергии с 2026 года для производителей электроэнергии вводится плата за неиспользуемую производственную мощность, то есть плата за недоиспользование, сообщило предприятие Elektrilevi.
С августа Elektrilevi повышает сетевую плату на 2,6%. Elering предложил увеличить свою сетевую плату на 37% – с 12,5 до 17,2 евро за мегаватт-час. Европейское финансирование не покрывает всех расходов, а без инвестиций энергосистема будет давать все больше сбоев, поясняют госкомпании.
На днях крупнейший покупатель электроэнергии сообщил мелким производителям пренеприятное известие – с августа маржа за каждый проданный кВт-ч будет значительно выше. Таким образом парк солнечных панелей для некоторых может стать не прибыльной, а убыточной затеей.
Деньги обесцениваются, а налоги растут. Многие инвесторы из Эстонии сталкиваются с одинаковыми вопросами: как сохранить капитал и защитить его от стагнации европейской экономики, инвестировать кеш или криптовалюту легально и конфиденциально, выйти за пределы доходности в 3-4%, растущими налогами и отсутствием потенциала роста стоимости квартиры на ближайшие годы на местном рынке? Но недвижимость в Эстонии или Германии дает максимум 3-4% годовых. Такие инвестиции почти не работают – особенно если цель не просто «сохранить», а заработать.