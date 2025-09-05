Назад 05.09.25, 17:03 RIK предупреждает о мошенничестве от имени e-toimik В Центр регистров и информационных систем (RIK) поступило множество сообщений о распространяющихся от имени e-toimik SMS-сообщениях и телефонных звонках, связанных с якобы нарушениями правил дорожного движения.

«Мы подчеркиваем, что это мошенничество, и настоятельно просим не копировать ссылки в браузер и не раскрывать свои личные данные, поскольку цель подобных писем, звонков и сообщений – получить персональные данные или деньги», – говорится в пресс-релизе RIK.

«ИТ-центр, который администрирует e-toimik, не связывается с пользователями по телефону по вопросам нарушений ПДД», – подчеркнули в RIK.