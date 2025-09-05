Деловые ведомости
  • 05.09.25, 17:03

RIK предупреждает о мошенничестве от имени e-toimik

В Центр регистров и информационных систем (RIK) поступило множество сообщений о распространяющихся от имени e-toimik SMS-сообщениях и телефонных звонках, связанных с якобы нарушениями правил дорожного движения.
RIK предупреждает о мошенничестве от имени e-toimik
«Мы подчеркиваем, что это мошенничество, и настоятельно просим не копировать ссылки в браузер и не раскрывать свои личные данные, поскольку цель подобных писем, звонков и сообщений – получить персональные данные или деньги», – говорится в пресс-релизе RIK.
«ИТ-центр, который администрирует e-toimik, не связывается с пользователями по телефону по вопросам нарушений ПДД», – подчеркнули в RIK.
«Вас включили в группу высокого риска в связи с неоплаченными штрафами за превышение скорости и недекларированным доходом за III квартал 2025 года. Немедленно пройдите по ссылке, чтобы ознакомиться с решением в полном объеме».
  • «Вас включили в группу высокого риска в связи с неоплаченными штрафами за превышение скорости и недекларированным доходом за III квартал 2025 года. Немедленно пройдите по ссылке, чтобы ознакомиться с решением в полном объеме».
